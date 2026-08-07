Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana
Las temperaturas descenderán durante las próximas jornadas en la capital, incluso llegando a temperaturas bajo cero.
Este viernes, Santiago registró una temperatura mínima de 5°C cerca de las 7:00 horas.
Sin embargo, el panorama cambiará durante el fin de semana, cuando se esperan temperaturas más bajas en distintos sectores de la Región Metropolitana.
De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), tanto el sábado como el domingo las mínimas estarán entre los 0°C y 3°C en gran parte de la capital, aunque algunos sectores tendrán registros bajo cero.
El pronóstico del sábado
Para el sábado 8 de agosto, San José de Maipo tendrá la temperatura mínima más baja de la Región Metropolitana, con 0°C.
Le seguirán Santiago Norte y Colina, donde se esperan mínimas de 1°C. En otros sectores de la capital, los registros más bajos estarán entre los 2°C y 3°C.
Durante esta jornada, el cielo pasará de nublado a nubosidad parcial.
No obstante, durante la madrugada podrían registrarse algunos chubascos aislados en sectores de Santiago Sur, Santiago Oriente y San José de Maipo.
Las temperaturas máximas se moverán entre los 11°C y 12°C en la mayor parte de la Región Metropolitana. La excepción será San José de Maipo, donde la máxima no superará los 6°C.
Domingo bajo cero
El domingo 9 de agosto será aún más frío. San José de Maipo volverá a registrar la mínima más baja, esta vez con -2°C.
Además, varios sectores de la Región Metropolitana tendrán temperaturas mínimas de 0°C. Es el caso de Melipilla, Curacaví, Santiago Sur, Santiago Norte y Colina.
En el resto de los sectores de la capital, las mínimas se ubicarán en torno a 1°C.
Al igual que el sábado, las temperaturas máximas estarán entre los 11°C y 12°C en la mayoría de la región.
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