Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana. FOTO: CRISTOBAL ESCOBAR/AGENCIAUNO

Este viernes, Santiago registró una temperatura mínima de 5°C cerca de las 7:00 horas.

Sin embargo, el panorama cambiará durante el fin de semana, cuando se esperan temperaturas más bajas en distintos sectores de la Región Metropolitana .

De acuerdo con el pronóstico de la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), tanto el sábado como el domingo las mínimas estarán entre los 0°C y 3°C en gran parte de la capital, aunque algunos sectores tendrán registros bajo cero.

Heladas en la Región Metropolitana: qué sectores serán los más fríos del fin de semana. Foto: Javier Salvo/Aton Chile JAVIER SALVO/ATON CHILE

El pronóstico del sábado

Para el sábado 8 de agosto, San José de Maipo tendrá la temperatura mínima más baja de la Región Metropolitana, con 0°C .

Le seguirán Santiago Norte y Colina, donde se esperan mínimas de 1°C. En otros sectores de la capital, los registros más bajos estarán entre los 2°C y 3°C.

Durante esta jornada, el cielo pasará de nublado a nubosidad parcial.

No obstante, durante la madrugada podrían registrarse algunos chubascos aislados en sectores de Santiago Sur, Santiago Oriente y San José de Maipo .

Las temperaturas máximas se moverán entre los 11°C y 12°C en la mayor parte de la Región Metropolitana. La excepción será San José de Maipo, donde la máxima no superará los 6°C.

Domingo bajo cero

El domingo 9 de agosto será aún más frío. San José de Maipo volverá a registrar la mínima más baja, esta vez con -2°C .

Además, varios sectores de la Región Metropolitana tendrán temperaturas mínimas de 0°C. Es el caso de Melipilla, Curacaví, Santiago Sur, Santiago Norte y Colina.

En el resto de los sectores de la capital, las mínimas se ubicarán en torno a 1°C.

Al igual que el sábado, las temperaturas máximas estarán entre los 11°C y 12°C en la mayoría de la región.