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    Arrau defiende nuevo estado de excepción para combatir el crimen organizado: “Habilita nuevas herramientas que no tenemos hoy en un Estado normal”

    El ministro de Seguridad explicó detalles de la propuesta, que no se piensa solamente para áreas urbanas, "puede ser un barrio, un polígono, una villa", dijo.

    Por 
    Claudio Portilla
     
    Arturo León

    En medio de un allanamiento realizado en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, abordó uno de los principales ejes de la Agenda contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT), como lo es la creación de un nuevo estado de excepción constitucional enfocado en enfrentar el crimen en los barrios.

    La autoridad explicó que con la propuesta se busca habilitar “nuevas herramientas que no tenemos hoy día en un Estado normal. Lo que hemos planteado es que existe un nuevo estado de excepción constitucional por grave alteración de la seguridad pública, que es algo diferente a lo que existe hoy día y enfocado precisamente en combatir el crimen organizado y el terrorismo en ciertas áreas”.

    Luego añadió: “Se podría solicitar el apoyo a las Fuerzas Armadas en cosas específicas y funciones que ellos tienen medios y capacidades como hemos visto en el último tiempo en diferentes actuaciones particulares”.

    Según explicó Arrau, la medida podría aplicarse tanto en sectores urbanos como rurales donde exista una grave afectación de la seguridad pública.

    “No pensemos solamente en áreas urbanas; puede ser un barrio, un polígono, una villa, una zona rural en la parte sur del país o en el altiplano, donde se requiera”, señaló.

    El ministro detalló que dicho estado de excepción permitiría adoptar medidas como restringir el libre tránsito, establecer toques de queda, limitar reuniones, autorizar la interceptación de comunicaciones en zonas específicas e incluso solicitar apoyo de las Fuerzas Armadas en funciones determinadas.

    Se le entrega al Estado nuevas herramientas para hacerse cargo de una persecución, de una investigación o de la búsqueda y control de ciertos tipos delictuales como el crimen organizado y el terrorismo, en ciertas áreas muy acotadas. El paquete legislativo que hemos presentado, ACOT, se debe y se enfoca en el crimen organizado y al terrorismo, que es el flagelo del cual nuestra legislación está desactualizada. Es algo que veíamos de lejos, quizás hace 20 años, pero llegó a Chile”, explicó.

    Asimismo, precisó que el mecanismo mantendría control del Congreso, siguiendo una lógica similar a los actuales estados de excepción, aunque con un objetivo distinto. “No es un estado de conmoción interna o de emergencia por alteración del orden público, sino un estado de excepción de seguridad pública”, enfatizó.

    Más sobre:SeguridadMartín ArrauCrimen OrganizadoTerrorismoACOT

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