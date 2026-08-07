Arrau explica alcances del nuevo estado de excepción en barrios: incluye restricciones al tránsito e interceptación de telecomunicaciones

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicó este jueves los alcances del nuevo estado de excepción contra la delincuencia que evalúa implementar el gobierno del Presidente José Antonio Kast, luego de que el mandatario delineara un día antes, en cadena nacional, los ejes de su Agenda de Seguridad contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT).

En declaraciones a T13, el secretario de Estado sostuvo que la iniciativa contempla la posibilidad de restringir algunas libertades dentro de las zonas donde se decrete esta medida, incluyendo restricciones al tránsito, toques de queda y la interceptación de telecomunicaciones.

Al explicar la necesidad de este nuevo estado de excepción, Arrau relevó que en los cuatro actuales -Asamblea, Sitio, Catástrofe y Emergencia- “no hay ninguno que se haga cargo de la seguridad pública”.

En este sentido, explicó que “quizás el estado de emergencia se hace cargo, a veces, de la alteración del orden público, que es diferente a la seguridad pública. Lo que estamos pensando es que hay ciertas zonas de nuestro país, unas más acotadas, quizás un barrio, quizás un polígono en zonas de operaciones más rurales o en el norte del país, que requieren herramientas especiales para hacerse cargo del combate del crimen organizado y el terrorismo ”.

Así, el titular de Seguridad Pública indicó que estas nuevos estados de excepción “ van a contemplar restricciones de algunas libertades, como el tránsito para imponer algunos toques de queda o limitar la capacidad de reunión. También, quizás, la interceptación de telecomunicaciones, de manera que en ese polígono se puedan hacer diligencias e investigaciones de manera mucho más ágil, pensando en combatir el crimen organizado y el terrorismo”

Consultado por la posibilidad de que esta medida implique el ingreso de militares a poblaciones con vehículos o equipamiento de combate, Arrau indicó que cuando se invoque esta nueva figura, los operativos estarán a cargo de Carabineros, pero se podrá solicitar la colaboración de las Fuerzas Armadas.

“Las Fuerzas Armadas sin duda tienen capacidades más específicas (...) y se podrá pedir la colaboración para esas operaciones en especial, para ciertas funciones específicas, pero sigue bajo la lógica de seguridad pública y son las policías quienes tienen la expertise de la seguridad pública en esta operación de volver a darle la tranquilidad a ese polígono, a esa zona que se podría declarar bajo una grave alteración de la seguridad pública”, indicó.