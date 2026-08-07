Exministro Cordero advierte “riesgo muy grande” en propuesta de nuevo estado de excepción y alerta por rol de las FF.AA.

El exministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la noche de este jueves la Agenda Contra el Crimen Organizado y el Terrorismo (ACOT) anunciada por el Presidente José Antonio Kast, refiriéndose al nuevo estado de excepción constitucional que evalúa el gobierno y el papel que las Fuerzas Armadas tendrían en este.

Es así como partió asegurando que la iniciativa implica riesgos: “Primero, porque es finalmente el reconocimiento de la transformación de las Fuerzas Armadas a cuestiones de orden y seguridad pública interior. Y eso implica transformar desde el mandato constitucional, pero en segundo lugar implica transformar la etapa de preparación”.

“La labor policial requiere de un entrenamiento que es diametralmente distinto a la forma y el modo en que son educadas las Fuerzas Armadas, porque cumplen roles institucionalmente distintos” , afirmó Cordero en conversación con CNN Chile.

Luego, advirtió que “hacer una iniciativa de esas características, sin dimensionar esos aspectos tiene un riesgo muy grande”, añadiendo que “la forma en que las policías abordan este tipo de situaciones suponen un conjunto de entrenamientos y procedimientos que tienen protocolos que las Fuerzas Armadas desconocen”.

“Yo creo que es bien conveniente que la política entienda que las instituciones policiales y de las Fuerzas Armadas están basadas en períodos de largo aliento y superiores a una administración, y perjudicarlas con malas decisiones es muy negativo para el país”, aseguró el abogado ante la posibilidad que las instituciones castrenses apoyen el control del crimen organizado.

El exsecretario de Estado agregó que “uno siempre tiene que tener cuidado con los estados Frankenstein, que es trasladar una figura de un lugar a otro, respecto al cual no tiene precedentes o elementos consistentes de desarrollo”.

De la misma forma, abordó un posible conflicto de mando entre Carabineros y las FF.AA., advirtiendo que los gobernantes tienen que entender que “las instituciones policiales y armadas descansan en dos criterios que habitualmente (para) las autoridades civiles son muy difíciles de comprender” .

“Primero, la jerarquía. Y por lo tanto, el concepto del mando es muy relevante en estas instituciones, no es una cuestión declarativa, funcionan sobre eso. Y la segunda, que solemos desconocer, pero que están en las leyes orgánicas de estas instituciones y que funcionan, son las doctrinas internas”, argumentó al respecto.