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    Política

    Gobierno evalúa implementar estado de excepción en barrios por delincuencia: estarían a cargo de Carabineros con apoyo de las FF.AA.

    Los ministros de Interior, Claudio Alvarado, y de Seguridad Pública, Martín Arrau, explicaron los alcances de la reforma constitucional sobre seguridad anunciada en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast.

    Por 
    Cristóbal Palacios
     
    Lya Rosen

    El biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, se refirió esta noche a los anuncios en materia de seguridad realizados en cadena nacional por el Presidente José Antonio Kast y, en este marco, aseguró que desde el Ejecutivo están evaluando la posibilidad de implementar un nuevo tipo de estado de excepción constitucional, a través del cual Carabineros, con apoyo de las Fuerzas Armadas, podría intervenir zonas del país con índices críticos de criminalidad.

    En entrevista con 24H, y mientras explicaba la reforma constitucional que buscará el gobierno en materia de seguridad, Alvarado fue consultado por el eventual uso de las Fuerzas Armadas en el combate a la delincuencia.

    Al respecto, el secretario de Estado indicó que “se está evaluando establecer un nuevo estado de excepción constitucional, focalizado en determinados sectores o barrios en una ciudad, que estarían bajo el mando, no de las Fuerzas Armadas, sino que de Carabineros con convenios de colaboración de las Fuerzas Armadas”.

    Respecto de los criterios para determinar tal estado de excepción, el ministro Alvarado explicó que “de acuerdo a ciertos parámetros o indicadores que señalen que es necesario intervenir de una manera más profunda para combatir a la delincuencia, se puede establecer por un periodo de tiempo esa excepción, bajo el mando de Carabineros, con apoyo y colaboración de las Fuerzas Armadas, y que puedan tomar algunas medidas excepcionales de, por ejemplo, restringir la libertad”.

    Por su parte, en declaraciones a Mega, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, confirmó que “estamos analizando algunas modificaciones de los estados de excepción constitucional, también para que el aporte de las Fuerzas Armadas pueda ser mayor, pero también entregarle a las Fuerzas Armadas, en caso que lo requiera el país, del estado de excepción, tengan la herramienta y la protección jurídica necesaria”.

    Esto, afirmó, ya que “lo que no queremos es que personal policial y militar en cumplimiento de su deber, estén después siendo perseguidos por la justicia y por eso tenemos que darle el respaldo jurídico necesario”, sostuvo, tras lo cual relevó que “la reforma constitucional, que contempla varias novedades, va a ser ingresada en las próximas semanas”.

    Más sobre:Gobiernodelincuenciareforma constitucionalestado de excepciónFF.AA.Carabineros

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