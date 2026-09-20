“La peor Cancillería de los últimos 30 años”: Yeomans arremete contra el gobierno por retiro de candidatura de Bachelet a la ONU

La presidenta del Frente Amplio (FA), Gael Yeomans, arremetió en contra del gobierno luego de que la expresidenta, Michelle Bachelet, retirara su candidatura por la Secretaría General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el pasado sábado.

A través de X, la timonel del FA adjuntó el comunicado del gobierno por la decisión de la exmandataria y lanzó un dardo directo a la gestión del Ministerio de Relaciones Exteriores. “ La peor Cancillería de los últimos 30 años. Una Cancillería que no representa a todos los chilenos” , apuntó.

“No hacen política de Estado. Con estos actos solo demuestran su pequeñez”, agregó Yeomans con dureza.

Los resultados de los últimos sondeos informales realizados por el Consejo de Seguridad del organismo anticipaban el fin de la carrera de Bachelet, que obtuvo el penúltimo lugar en la medición con solo un voto de apoyo, 11 en contra y tres abstenciones.

En ese contexto, la expresidenta comunicó su decisión de bajar la candidatura el pasado sábado. Bachelet apuntó que “no me arrepiento de haber asumido este gran desafío” y afirmó su convicción “de que este era el momento de alzar la voz por nuestros principios, que han sido orgullosa bandera de mi postulación”

“La peor Cancillería de los últimos 30 años”: Yeomans arremete contra el gobierno por retiro de candidatura de Bachelet a la ONU SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

Ante la determinación de la exjefa de Estado, Cancillería reiteró la decisión del Ejecutivo de no patrocinar su candidatura a la ONU el pasado marzo, debido a “ la dispersión de candidatos en la región y su impacto en las posibilidades de éxito ” y reafirmó prioridades en política exterior.

Reproches del FA

El mundo político reaccionó rápidamente a la decisión. El expresidente Gabriel Boric, quien presentó la candidatura de la exmandataria en un inicio, la respaldó y apuntó que “si valió la pena” su participación en el organismo internacional.

“La dignidad y coherencia con que la Presidenta Bachelet encaró la candidatura a SG de Naciones Unidas será un ejemplo que permanecerá en la historia”, sostuvo Boric.

“Son tiempos en donde algunos poderosos imponen su ley mediante la fuerza y la humillación. Y lo que representa Michelle Bachelet es incómodo para quienes quieren que esto siga así”, agregó.

“La peor Cancillería de los últimos 30 años”: Yeomans arremete contra el gobierno por retiro de candidatura de Bachelet a la ONU Diego Martin

El comunicado de Cancillería por la determinación de Bachelet molestó dentro de la oposición, especialmente en las filas del FA que han atribuido el fracaso de la candidatura a la falta de patrocinio del gobierno de José Antonio Kast.

La secretaria general de la colectividad, Constanza Martinez, sostuvo que “la candidatura de la expresidenta era una buena noticia para Chile, lamentablemente algunos, por sesgo y mezquindad, no lo quisieron reconocer. Hubiese sido un orgullo que una compatriota nos representara en un cargo tan importante”.

La diputada Carolina Tello, por su parte, valoró la convicción y compromiso de la exmandataria. “Michelle logró poner sobre la mesa que, tras 80 años, la ONU pudiera ser liderada por fin por una mujer, y particularmente por una mujer latinoamericana”, resaltó.

“En un escenario internacional complejo, y pese a que el presidente Kast no le dio su apoyo negando a todo nuestro país la posibilidad de que una expresidenta nuestra pudiera defender el multilateralismo, los derechos humanos, la democracia y el desarrollo sostenible ”, añadió.

“La dignidad, la trayectoria de la expresidenta Bachelet y su compromiso internacional trascienden a cualquier votación”, zanjó.