Datos Paula: la ruta de las fondas veganas para este 18

Comer vegano no significa quedarse fuera de los clásicos del 18. Empanadas, anticuchos y otras preparaciones dieciocheras también tienen sus versiones a base de plantas, sin dejar de lado los sabores, la tradición y las ganas de compartir.

Para encontrarlas, Veganuary reunió un listado de fondas veganas que se realizarán a lo largo de Chile durante estas Fiestas Patrias. Una selección pensada para quienes siguen una alimentación vegana, quieren probar algo distinto o buscan un panorama para celebrar en familia donde nadie quede fuera.

Zona Norte

1. Govinda’s, La Serena

Este restaurant ofrecerá un menú especial el viernes 18 de septiembre, el cual consistirá en asado de seitán con arroz, papas mayo y ensalada mixta, además de aderezos, pan integral y una infusión de hierbas por $8.500. La instancia también contará con otras preparaciones típicas como mote con huesillos, terremotos y empanadas de pino veganas.

¿Cuándo? Viernes 18 de septiembre de 12:00 a 16:00 horas.

¿Dónde? Lautaro 841, La Serena

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2. La Pampiveg, La Serena

Este evento familiar llega con su tercera edición que se llevará a cabo el jueves 17 desde las 12:00 hasta las 22:00 horas. La entrada tiene un costo de $2.000, sin embargo, niños menores de 14 años y adultos mayores de 70, contarán con entrada liberada.

La instancia no solo tendrá diversidad gastronómica vegana como anticuchos, empanadas, dulces y repostería, sino que también habrán juegos típicos, puestos de emprendedores y música en vivo para disfrutar en familia. El evento es petfriendly.

¿Cuándo? Jueves 17 de septiembre de 12:00 a 22:00 horas.

¿Dónde? Av Pacífico 5180, a pasos de Canto del Agua. Sector Avenida del Mar, La Serena.

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Quinta región

1. VII La Vegan Fonda, Viña del Mar

El restaurant plant based Vegan Palace abre sus puertas desde el 16 al 19 de septiembre para festejar las Fiestas Patrias con preparaciones típicas chilenas y 100% veganas. Bajo el eslogan “aquí todo es vegano y sin rodeos”, este espacio ofrecerá amplia variedad de opciones como pastel de choclo, empanadas, choripanes, anticuchos, mote con huesillos y más. La entrada es liberada y estarán atendiendo desde las 13:00 hasta las 20:00 horas

¿Cuándo? 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 13:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? 1 norte 191c, Viña del Mar.

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2. Fonda Vegan, Valparaíso

En Valparaíso el restaurante Govinda’s será la locación de la Fonda Vegan. Desde el 17 al 20 de septiembre contarán con una carta especial para celebrar las Fiestas Patrias, con preparaciones típicas chilenas como chorrillanas, pastel de choclo, empanadas, churrascos, anticuchos, entre otros, todo vegano. La atención comenzará a las 12:30 y se extenderá hasta las 20:00 horas.

¿Cuándo? 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 12:30 a 20:00 horas.

¿Dónde? General Cruz 539, Valparaíso.

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3. Fonda La Clafira, Limache

El refugio de animales Clafira en Limache se prepara para recibir las Fiestas Patrias con una fonda completamente vegana. La cita tendrá una adhesión de $5.000 y niños menores de cinco años tienen entrada liberada, esto incluye la posibilidad de recorrer el santuario y visitar la feria de emprendedores, además contarán con juegos y platos típicos. El evento es libre de humo y alcohol.

¿Cuándo? 18 y 19 de septiembre de 13:00 a 18:00 horas.

¿Dónde? Pasaje Torres del Maqui, Limache.

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Región Metropolitana

1. Festival Santiago Vegan, Matucana 100

Los días 18, 19 y 20 se llevará a cabo el Festival Santiago Vegan, una instancia que busca celebrar las Fiestas Patrias con un menú 100% a base de plantas. La cita no solo tendrá una amplia oferta gastronómica, sino que también contará con música en vivo de la mano de la artista Niña Tormenta, emprendimientos y charlas.

La entrada tiene un valor de $8.000 diarios y cuentan con una promoción de un pase para los tres días por $20.000. Niños menores de 12 años pagan una entrada de $1.000. Los tickets se encuentran disponibles a través del sistema Portaltickets y parte de las ganancias serán donadas al centro de rescate animal Santuario Clafira de Limache. Además, podrán acceder a un 10% de descuento en la entrada general hasta el día del evento usando la palabra Veganuary.

¿Cuándo? 18, 19 y 20 de septiembre de 12:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? Matucana 100. Av. Matucana 100, Estación Central.

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2. Vegan Fonda, Providencia

Por cuarto año consecutivo, el restaurant Catapilcana Vegana celebrará las Fiestas Patrias con preparaciones de todo tipo aptas para personas veganas en pleno corazón de la capital. A pasos del metro Baquedano, algunas de las opciones serán parrilladas para compartir, anticuchos y empanadas de pino. Además ofrecerán promociones 2x durante todos los días de celebración.

¿Cuándo? 15, 16, 17, 18, 19 y 20 de septiembre de 12:00 a 23:30 horas.

¿Dónde? Providencia 37, Providencia

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3. La Pajarera, Macul

La pastelería Cocina Vegana de Macul, prepara su quinta versión de la Fonda La Pajarera, una instancia en donde abren su catálogo de pasteles a otras preparaciones típicas. El evento se realizará el viernes 18 de septiembre y contará con opciones como chiropán con pebre o hummus, empanadas de hoja y de masa tradicional, pastel de choclo y terremotos con kombucha. Además, mencionando a Veganuary puedes optar por la promoción de un choripán con pebre y hummus y un mote con huesillos por $5.000

¿Cuándo? 18 de septiembre de 13:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? Arturo Gordon 3908, Macul (a un costado de la Plaza Guatemala).

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Zona Sur

1. Govinda Veg, Concepción

El restaurant vegano abrirá sus puertas para celebrar las Fiestas Patrias con preparaciones 100% veganas. Desde el 16 al 19 de septiembre el local ofrecerá preparaciones típicas como anticuchos, choripanes, sopaipillas y bebestibles sin alcohol. La entrada es liberada y el local es pet friendly

¿Cuándo? 16, 17, 18 y 19 de septiembre de 12:00 a 19:00 horas.

¿Dónde? Cochrane 214, Concepción.

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2. Fonda Vegana del Río, Valdivia

La carnicería vegana Del Río se prepara para celebrar por tercer año consecutivo la Fonda del Río los días 18 y 19. La cita contará con comida tradicional 100% vegetal, bebestibles, música y concursos. Entre la oferta de platos destacan los anticuchos, salchipapas, pichanga y bebestibles como terremoto y vino navegado.

¿Cuándo? 18 y 19 de septiembre de 12:00 a 21:00 horas.

¿Dónde? Lord Cochrane 489, Valdivia.

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3. Terrivle Feria Vegana, Puerto Montt

La décima versión de la Terrivle Feria Vegana se llevará a cabo el sábado 19 de septiembre y ofrece un panorama ideal para quienes buscan productos artesanales y de origen animal. Como en cada versión, contarán con stands de diseño e ilustración, ropa y accesorios, bisutería, cosmética y aromaterapia, libros y guías, tatuajes, plantas y gastronomía. Además, habrá artistas invitados, talleres, concursos, karaoke, rifa, entre otras actividades.

¿Cuándo? 19 de septiembre de 13:00 a 20:00 horas.

¿Dónde? Gimnasio Modelo Unido, Arturo Prat 444, Puerto Montt.

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Revisa el listado completo de fondas veganas a lo largo de todo Chile aquí.