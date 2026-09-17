El intento de saludo de los jugadores del Betis a Manuel Pellegrini.

Este miércoles, Manuel Pellegrini celebró su 73º cumpleaños. El Ingeniero recibió los habituales saludos, a los que el Betis se sumó con entusiasmo. Las redes sociales del club no dejaron pasar la oportunidad de homenajearlo. “Nuestro míster está hoy de enhorabuena”, publicaron, junto a su imagen.

Sin embargo, el tributo más significativo y, a estas alturas, anecdótico, provino de los jugadores, que no dudaron en homenajear al líder del exitoso sitial que ocupa el club.

El intento fallido del plantel del Betis para celebrar el cumpleaños de Manuel Pellegrini

En una manifestación muy propia del fútbol español, los jugadores del equipo andaluz quisieron recibir al Ingeniero con un pasillo apenas asomara por el campo de juego donde iba a realizarse el entrenamiento.

Sin embargo, se encontraron con una inesperada reacción del técnico chileno: el entrenador se negó a atravesarlo, pese a los intentos de dirigidos como Doblas, Natan, Bellerín y Bartra y, en su lugar, envió al zaguero Bellerín a que cumpliera el rito.

Antes, eso sí, hubo un intento de ‘rebelión’. Abde, una de las figuras del ataque bético manifestó su ‘descontento’ con la respuesta del entrenador y lanzó una peculiar ‘amenaza’. “Si no hay pasillo, no entreno”, dijo ante las risas de sus compañeros.

A trabajar

Pellegrini optó por privilegiar la preparación de sus jugadores para el próximo desafío. Este miércoles, la escuadra albiverde se mide con el Getafe, por la sexta jornada de LaLiga. En la clasificación marcha en el quinto puesto.

El registro muestra a los jugadores iniciando un trote a modo de calentamiento para someterse, después, a las exigencias técnicas del entrenador chileno. Las imágenes fueron divulgadas por la cuenta de El Chiringuito en Instagram.