Ricardo Núñez: “La izquierda, y en particular el PS, ha sido incapaz de asumir los errores cometidos en el último tiempo”

Para Ricardo Núñez, la reciente muerte de Camilo Escalona marca el cierre de una etapa en la historia reciente del Partido Socialista.

Ricardo Núñez (86), quien junto a Camilo Escalona, fue una las figuras centrales de la conducción del socialismo chileno en las últimas décadas, recuerda que ambos compartían también una afición más sencilla: ir a comer al Café Torres, en la Alameda.

“Siempre nos encontrábamos ahí, él con su señora (Jimena Tricallota), y yo con la mía, (María del Pilar Fontecilla). Él siempre con una sonrisa, una buena talla y mucho afecto”, cuenta.

“Creo que es uno de los últimos políticos que dedicó y entregó su vida a este oficio y al Partido Socialista y ese es su gran legado”, agrega el exsenador retirado desde hace más de ocho años de la política activa.

¿Será capaz el PS de imaginar una política adaptada a los nuevos tiempos?, se preguntaba Alfredo Joignant en una reseña en el diario El País, tras la muerte de Escalona.

Comparto esa afirmación. La izquierda, y en particular el PS, ha sido incapaz de asumir los errores cometidos en el último tiempo. Les ha faltado reflexionar más a fondo acerca de la enorme incapacidad que tuvimos para entender lo que ocurrió detrás del estallido social de octubre del 2019. No valoramos lo que significó ese proceso político tan determinante en los últimos tiempos y tratamos de interpretarlo a partir de visiones ortodoxas, que no tenían nada que ver con la realidad. Nunca asumimos el error de no haber aprovechado lo que significó la convención constitucional, cuando se nos dio la posibilidad de haber hecho una nueva Constitución. Visiones maniqueas y ajenas a la realidad del país nos llevaron a la derrota más profunda que haya tenido la izquierda chilena, desde el Golpe de Estado del 73 y no ha habido ninguna reflexión.

(Núñez hace una pausa y continúa) Tampoco he escuchado en ningún momento las razones por las cuales, después de un gobierno de izquierda, como el que ha representado el presidente Boric, éste le haya entregado la banda al gobierno más cercano a la dictadura que ha tenido Chile en los últimos años.

¿Por qué cree que no ha existido una reflexión más profunda?

Me lleva a pensar que a lo mejor existen dificultades muy de fondo en la izquierda chilena y en el PS, para asumir lo que esto significa y, a partir de ahí, poder reelaborar lo que Chile requiere actualmente desde la izquierda y el progresismo, que es un proyecto político que dé cuenta de las profundas necesidades que tiene la mayoría de los chilenos y asuma los desafíos que tiene la sociedad contemporánea, mucho más profundas y mucho más complejas, que las que habíamos tenido anteriormente en el mundo.

“Estoy convencido que sectores liberales de la derecha actual, están dispuestos, junto con nosotros, a evitar que en Chile se entronice una ultraderecha como la que estamos viviendo actualmente”. Ricardo Núñez

Justamente, el fin de semana pasado, el comité central del PC discutió cómo fue el gobierno de Boric. Aunque aún no hay un documento oficial, la conclusión con la que se quedaron varios de los dirigentes, es que quedó al debe con el avance de su programa. ¿Comparte aquello?

El gobierno de Boric fue incapaz de salirse de la arrogancia política e ideológica que le impregnaron sus inspiradores. Nunca asumieron claramente las enseñanzas positivas que derivaron del proceso que encabezó la Concertación. En ellos, durante mucho tiempo, siguió persistiendo la idea de que estos gobiernos fueron procesos absolutamente alejados del pensamiento progresista y que ellos no estaban representados. Sin embargo, creo que en materia política fueron capaces de avanzar bastante más de lo que en algún momento se pensó.

Una pregunta que se repite mucho. ¿Ve al PS más cerca del FA y el PC o del PPD y otros representantes de una izquierda más moderada?

El PS tiene que recuperar su propia identidad y hacer un gran esfuerzo para reconstruirse como una fuerza vital de la izquierda chilena. Y eso es posible, a partir de la muy positiva reflexión que están haciendo sus militantes, a propósito de la conferencia programática Eugenio González Rojas.

Núñez: "El gobierno de Boric fue incapaz de salirse de la arrogancia política e ideológica que le impregnaron sus inspiradores". MARIO TELLEZ

¿Es de los que cree que la única manera de enfrentar hoy a la derecha es con nueva coalición desde la DC al PC?

Mientras más fuerzas democráticas y progresistas se integren en un frente para evitar que la ultraderecha cumpla con su objetivo, mejor. Estoy convencido que sectores liberales de la derecha actual, están absolutamente dispuestos, junto con nosotros, a evitar que en Chile se entronice una ultraderecha retrógrada como la que estamos viviendo actualmente.

Su último cargo político fue el de embajador en México en el segundo gobierno de Michelle Bachelet. ¿Considera un error su candidatura a Naciones Unidas. Considerando que ella misma reconoció que no tenía chances?

No, para nada. Ella es la figura más prestigiosa que ha tenido nuestro país en organismos internacionales en toda su historia. No existe ningún otro político chileno que haya tenido tanta importancia a nivel internacional como Michelle Bachelet. Su postulación fue oportuna, pero mostró la profunda escisión que vive la sociedad chilena cuando el gobierno de Kast negó su respaldo.

¿Tiene en carpeta escribir sus memorias?

Me he dedicado fundamentalmente a escribir dos estudios sobre historia, poniendo el máximo empeño en sacar ejemplos y enseñanzas del pasado para entender el presente, pero sigo comprometido con algunos amigos que me han dicho que sería bueno poner en blanco y negro las muchas vivencias que he tenido como dirigente del PS desde los 14 años.