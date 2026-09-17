Tras inauguración de fondas del Parque O’Higgins: Orrego, Desbordes y White llaman a la “unidad” para trabajar por la seguridad

Esta jornada, el Presidente José Antonio Kast dio el vamos a las fondas del Parque O’Higgins, dando inicio así a la celebración de Fiestas Patrias, instancia en la que fue acompañado por una serie de autoridades, incluyendo a ministros de su gabinete, subsecretarios, alcaldes y concejales, entre otros.

Entre estos, estuvieron dos que participaron en el tradicional pie de cueca que marcó el inicio de las festividades: el gobernador Metropolitano, Claudio Orrego y el alcalde de Santiago, Mario Desbordes (exRN). Y ambos, junto a otro de los invitados, el jefe comunal de San Bernardo, Christopher White (PS), entregaron sus impresiones al finalizar la jornada, momento en el cual llamaron a la unidad de los chilenos para abordar los desafíos que enfrenta el país.

El gobernador Orrego destacó que “es bueno que nos vean a políticos que pensamos distinto compartiendo las tradiciones chilenas, pero también anhelos, como la soberanía de Chile sobre el Estrecho de Magallanes, la historia de nuestro país, los temas de seguridad”.

Ante esto, afirmó que “tenemos que pasar de la declaración de intenciones en estas materias, que son compartidad, a hechos concreto. Y en eso creo que el gobierno tiene que tomar la iniciativa”. Al respecto, relevó la cita que tuvo durante la mañana con el Presidente Kast en La Moneda, y sostuvo que “me encantaría que hiciera eso también con la oposición, porque creo que Chile lo construimos entre todos y aquí no sobran manos, faltan”.

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, al igual que durante su discurso en la inauguración de las fondas, hizo un llamado a la unidad para enfrentar los problemas del país, principalmente en temas de seguridad.

“Este momento de inflexión nos obliga a que el tema de la seguridad sea un tema de Estado, no un tema de la contingencia política”, sostuvo, tras lo cual indicó que espera que este espíritu de unidad se extienda más allá de las Fiestas Patrias.

“Yo entiendo que hay diferencias políticas, que hay miradas distintas, pero en algunos temas creo que si es factible ponerse de acuerdo y espero que la agenda de seguridad sea uno de esos”, manifestó.

En tanto, el alcalde de San Bernardo, Christopher White (PS), quien recientemente fue víctima de amenazas del crimen organizado, indicó que pese a las diferencias políticas entre oficialismo y oposición, “todos tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar un punto intermedio, no solamente unirnos para cantar el himno nacional, nos tenemos que unir para trabajar contra el crimen organizado”.

Al abordar el problema que afectó a su seguridad personal, el jefe comunal sostuvo: “Creo que lo que me ha tocado vivir es una cosa que miles de vecinos viven diariamente, y por eso que el llamado que nosotros hemos planteado es ‘el crimen organizado versus la democracia’. Lamentablemente tenemos países vecinos que esa pelea la perdieron, porque no fueron capaces de poner un cerco y frenarlo. Creo que Chile tiene todo el propósito, el futuro, de poder realizarlo, pero necesita que sus autoridades vayan un poco más allá”.

En este sentido, White dijo hacer una autocrítica, al afirmar que “desde el mundo que representa, uno también tiene que buscar la manera de encontrar puntos de encuentros para sentarse con quien tiene legítimas diferencias y encontrar un punto medio”.

Así, llamó al oficialismo a hacer lo propio, al relevar que “a veces es incomprensible que pareciera que el mismo equipo del Presidente, a veces también genera problemas para su Presidente. Entonces hay un esfuerzo mancomunado que hay que hacer. Creo que hay que hacerlo desde la humildad y estar dispuesto a ceder”, destacó.