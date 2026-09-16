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    A pesar de fuerte aumento de marzo, gobierno ya ha gastado más de US$700 millones para contener alza de combustibles

    De acuerdo a cálculos del OCEC-UDP, si el Ejecutivo hubiese suavizado el alza del precio mayorista a partir del umbral normal del funcionamiento del Mepco, el costo fiscal estimado desde el 5 de marzo al 10 de septiembre ascendería aproximadamente a US$2.761 millones.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    El precio de las bencinas ha tenido una racha alcista. La guerra entre Estados Unidos con Irán que comenzó a fines de febrero desató un fuerte incremento en el precio del petróleo. Por esa razón, a fines de marzo el gobierno dio un golpe y anunció que tendría que modificar el Mecanismo de Estabilización del Precio de los Combustibles (Mepco).

    El argumento entregado era que el costo fiscal que significaba mantener el mecanismo funcionando, era de entre US$150 millones a US$200 millones a la semana.

    Debido a esa mayor presión fiscal que generaría el mantener el Mepco, el gobierno de José Antonio Kast decidió traspasar el alza directa a los consumidores, lo que se reflejó en que la gasolina de 93 octanos subiera $370 por litro y el diésel lo hiciera en $580 por litro.

    El economista del OCEC-UDP, Juan Ortiz, explica que el Mepco tiene como objetivo suavizar la variación del precio mayorista de los combustibles de consumo vehicular, por medio de un componente variable, que se adiciona al componente base del Impuesto Específico de los Combustibles. Esto permite incrementar o rebajar el impuesto que afecta a los combustibles en dicho periodo.

    Por lo tanto, ante un alza del precio base de los combustibles, se gatilla un componente variable negativo, el cual disminuye el impuesto específico final, lo que permite suavizar el alza de precios que enfrentará el consumidor final.

    En contraste, cuando baja el precio base de los combustibles, el Mepco genera un componente variable positivo, permitiendo la aplicación de un mayor impuesto específico durante ese periodo.

    24 Marzo 2026 Por anuncio de alza de precios de las Bencinas autos hacen fila para cargar. Foto: Andres Perez Andres Perez

    De esta manera, si el Ejecutivo hubiese suavizado el alza del precio mayorista a partir del umbral normal del funcionamiento del Mepco, el costo fiscal estimado desde el 5 de marzo al 10 de septiembre ascendería aproximadamente a US$2.761 millones superando a lo observado en 2022, cuando el costo fiscal total fue de US$ 2.376 millones.

    En contraste, el costo fiscal acumulado real en el mismo periodo, con el traspaso a precios más rápidamente que se hizo en marzo, se proyecta en US$ 715 millones para el mismo período.

    Ortiz en su análisis señala que “el alza abrupta del precio de los combustibles y su efecto en la inflación y en las expectativas económicas generó un impacto negativo en la economía”.

    Sin embargo, sostiene que “en todo caso sí permitió reducir el costo fiscal. ¿Cuál fue el ahorro? la diferencia entre US$2.791 millones y US$715 millones, es decir US$2.046 millones, aproximadamente, es decir cerca de 0,51% del PIB”.

    Ortiz agrega que los precios mayoristas entre enero y principios de septiembre de 2026 aumentaron en promedio 12,1% y 12,9% anual para la gasolina 93 y la gasolina 97, respectivamente. Para el diésel el alza alcanza 28,9% en el mismo periodo.

    En ese sentido, en su análisis dice que “al evaluar la trayectoria del precio mayorista observado (el precio real) respecto al escenario alterno donde se hubiese suavizado el precio mayorista con cambios acotados cada tres semanas, según el umbral previsto del Mepco, el resultado sería el siguiente: desde el 9 de julio los precios de la gasolina 93 y 97 serían similares entre el escenario real respecto al escenario contrafactual”.

    Por lo tanto, sostiene después del ajuste histórico del 26 de marzo, la mantención del precio mayorista entre abril y mediados de junio, para posteriores bajas abruptas hasta el 9 de julio para las gasolinas, el nivel del precio mayorista para las gasolinas sería similar al de un ajuste acotado cada tres semanas a partir del 9 de julio en adelante.

    Por ende, durante 15 semanas, esto es entre el 26 de marzo al 2 de julio, la ciudadanía enfrentó niveles de precios más altos, con un precio promedio mayorista entre el 26 de marzo al 9 de julio de $1.441,8 por litro para la gasolina 93.

    En contraste, en el escenario alternativo, el precio promedio mayorista en el mismo periodo hubiese sido de $1.192 por litro, es decir una diferencia de $249,8 por litro. En el caso del diésel, el precio observado se mantendría sobre el nivel estimado el escenario contrafactual.

    Bencinas OK la-tercera

    Nuevas alzas

    El precio del petróleo brent de referencia para Chile se ubicó este miércoles US$105 el barril completando una semana sobre los US$100 el barril anticipa un mal escenario para los precios locales.

    De hecho, Ortiz proyecta que, para el 1 de octubre, que es cuando corresponde un nuevo movimiento de precios, se espera una nueva alza para la gasolina del orden de $39 y de $100 el diésel.

    “Tenemos un tipo de cambio que se ha depreciado las últimas jornadas y un precio del petróleo Brent que se mantiene sobre los US$100 el barril desde fines de la semana previa”, explica el economista.

    En este sentido, el experto sostiene que “el Mepco debería seguir operando con un componente variable negativo para contener el alza tanto de la gasolina como del diésel”.

    El próximo movimiento de precios corresponde que ocurra el 22 de octubre. Y si el escenario base se mantiene como está debería volver a subir. “Va a depender si se mantiene el nivel del tipo de cambio y el precio del petróleo Brent en los niveles observados actualmente. Por lo tanto, debería ser mayor a $35 por litro para la gasolina y en el caso del diésel podría ser entre $80 a $100 por litro. En todo caso es contingente a lo que ocurra en las próximas semanas en el mercado”, subraya Ortiz.

    Más sobre:BencinasMepcoMecanimos de Estabilización de PreciosCombustibles

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