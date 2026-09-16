Cáncer de endometrio en Chile: un 44% de las pacientes recibe el diagnóstico en etapas avanzadas

El cáncer de endometrio sigue siendo una enfermedad poco conocida, pese a ser uno de los cánceres ginecológicos más frecuentes entre las mujeres. Un desconocimiento que los expertos quieren revertir, considerando que la detección tardía trae consecuencias severas. Además, este tumor puede afectar la posibilidad de tener hijos, la vida sexual, el bienestar emocional y la autonomía.

El estudio ECHOS de la Universidad Católica “Endometrial Cancer in Chile: Urgent Need for Public Health Prioritisation, 14 Years of Data from an Academic Centre (2010-2024)” aporta una de las primeras caracterizaciones sistemáticas de esta enfermedad en Chile. Son 14 años de datos de un centro académico de referencia que revelan que casi la mitad de las pacientes estudiadas recibió el diagnóstico cuando el cáncer ya estaba en etapas avanzadas.

Del estudio participaron 154 pacientes entre 2010 y 2024. Entre los principales resultados está que el 44% recibió el diagnóstico en etapas III o IV, lo que tiene una gran importancia en lo referido al transcurso de la enfermedad: la mediana de sobrevida fue de 2,6 años en etapas avanzadas, frente a 10,4 años en etapas tempranas.

La oncóloga y profesora asociada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Carolina Ibáñez, quien además es una de las autoras del estudio ECHOS, afirma que estas diferencias refuerzan la importancia del diagnóstico oportuno.

“El hecho de que sean diagnosticadas en etapas avanzadas habla de una brecha. Una brecha que no está resuelta, y esa brecha puede ser o falta de acceso, o que la mujer suele postergarse detrás de la casa, los hijos, y empiezan a dejarse ellas en último lugar para consultar sobre su salud . Y, además, y por sobre todo, que esta patología no es GES. Entonces, cualquier examen que tengan que hacerse, cualquier consulta que tengan que hacer, lo tiene que hacer con sus propios medios”.

La edad promedio en la que las pacientes fueron diagnosticadas fue a los 61 años, principalmente gracias a la etapa de la vida en la que están. Y es que la especialista afirma que el síntoma más frecuente es el sangrado.

En ese contexto, añade que “la mujer posmenopáusica no debe tener sangramientos y este es un cáncer que produce sangramiento, a veces dolor, pero principalmente eso. Entonces, como es un cáncer que grita o que, de alguna manera, se muestra, por eso llama la atención que tengamos tantas pacientes diagnosticadas en etapas avanzadas. Porque el hecho de que se muestre quiere decir que uno puede diagnosticar en etapa más precoz y eso dará mejores resultados en el tratamiento”.

Otro dato que arrojó la investigación es que el 46% tenía hipertensión; el 36%, obesidad, y el 27%, hipotiroidismo.

En ese sentido, Aguirre afirma que “este cáncer es propio de la paciente posmenopáusica en su mayoría, y así está descrito. Pero hoy en día, con la obesidad que existe en Chile y como ha ido incrementándose, el cáncer va a estar migrando también a etapas más precoces, más que edad avanzada. Entonces, vamos a ver más gente joven con este tipo de cáncer”.

Durante la cuenta pública del Ministerio de Salud en julio, la titular de la cartera, May Chomali, hizo un anuncio importante: se incorporarán a las Garantías Explícitas de Salud (GES) los cánceres que aún no tienen cobertura. Uno de esos es el de endometrio.

De acuerdo con los datos del Observatorio Mundial del Cáncer, en Chile se registraron 1.076 nuevos casos de cáncer en 2024, mientras que la letalidad alcanzó el 45,1%.