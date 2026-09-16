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    La historia que explica por qué la Virgen del Carmen abrirá la Parada Militar en su rol de patrona y generala de las FF.AA.

    De propiedad del propio Ejército, la figura mariana pasará junto al Club de Huasos y del Rodeo Chileno Gil Letelier y dará inicio a la Parada Militar de este 2026, la primera del Presidente José Antonio Kast.

    José Carvajal VegaPor 
    José Carvajal Vega
    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La Parada Militar del próximo sábado 19 de septiembre, que se realiza en la elipse del Parque O’Higgins, tendrá de manera excepcional un espacio dedicado para dar cuenta del vínculo entre la institución castrense y la Iglesia Católica.

    Lo anterior se materializará con el paso por la elipse de una figura de la Virgen del Carmen, un momento que se transformará en uno de los principales hitos de la primera Parada Militar que encabezará el Presidente José Antonio Kast en honor al Día de las Glorias del Ejército.

    La participación de la Virgen del Carmen, que es considerada la Patrona y Generala de las Fuerzas Armadas (FF.AA.) se dará, precisamente, al inicio de la ceremonia, específicamente luego de que las escuelas matrices rindan honores al Mandatario.

    Encabezando la presentación del Club de Huasos y de Rodeo Chileno Gil Letelier, la figura religiosa tendrá un paso por la elipse delante de la presentación de los 15 clubes de huasos de la Federación de Rodeo Chileno.

    JAVIER TORRES/ATON CHILE

    La presentación de la figura mariana, según explicaron desde el Ejército, tiene como principal objetivo la conmemoración de los 100 años de la coronación canónica de la Virgen del Carmen como “Reina y Madre de Chile”, lo que ocurrió el 19 de diciembre de 1926. Hito que se registró en el mismo recinto que, en aquella época, recibía el nombre de Parque Cousiño.

    La figura que pasará el próximo sábado en la Parada Militar, según pudo conocer La Tercera, es de propiedad del Ejército, ya que corresponde a la imagen que actualmente está instalada en la Catedral Castrense.

    El gesto del Ejército por la virgen que representa a las FF.AA. también coincide con que el mismo Presidente, quien integra el movimiento de Schoenstatt, ha sostenido que tiene “una devoción” especial por la Virgen María. De hecho, el 30 de julio, Kast y la primera dama, María Pía Adriasola, asistieron a una misa en la Catedral de Santiago para conmemorar el centenario de la Virgen del Carmen.

    Tras el paso de la Virgen, la presentación de los clubes de huasos y el brindis oficial, se dará inicio al desfile de 10.206 integrantes del Ejército, Armada, Fuerza Aérea (FACH), Carabineros, así como también del debut de Gendarmería como una fuerza de orden y seguridad y el regreso a las pistas de la Policía de Investigaciones (PDI).

    Este miércoles, durante la Revista Preparatoria de la Parada Militar, se la pudo ver por primera vez.

    Virgen del Carmen en la Revista Preparatoria. Imagen: La Tercera.

    Emblema militar

    El origen de la denominación de la Virgen del Carmen como Patrona y Generala de las FF.AA. de Chile se da incluso antes de la Independencia de la República.

    Tras el desastre de Rancagua, los generales José de San Martín y Bernardo O’Higgins juran fidelidad y se encomiendan a la Virgen del Carmen durante su estancia en Mendoza.

    Según consigna la propia historia militar, antes de que el general San Martín cruzara Los Andes, propuso a la Junta de Guerra poner al Ejército de Los Andes bajo la protección de la virgen, entregándole su bastón de mando como ofrenda. Luego de esa elección, según sostiene una publicación del Ejército, se celebró “la fiesta de la proclamación de la Patrona electa y de la Jura de la Bandera con gran solemnidad”.

    EDWIN NAVARRO/ATON CHILE

    Tras el triunfo libertador en la Batalla de Chacabuco en 1817, los jefes y soldados -tras haberse encomendado- renovaron su juramento hacia la figura religiosa. Por lo mismo, en el lugar en que se produjo la batalla se levantó una imagen como monumento de gratitud.

    En marzo de 1818, según consigna una crónica del Ejército, se realizó en la Catedral de Santiago una ceremonia para realizar una renovación de juramente de “vasallaje a María”. El general Bernardo O’Higgins la proclamó como “Patrona Generalísima de las Armas de Chile”.

    En la misma ocasión, a la que asistieron autoridades religiosas, civiles y militares, también se realizó el compromiso de edificarle un templo a la Virgen del Carmen en el lugar en el que se sellara la independencia nacional.

    Así ocurrió, en abril de 1818, en las zonas llanas de Maipú, el Ejército obtuvo la victoria en la denominada Batalla de Maipú. Lugar en donde, posteriormente, se edificaría el Templo Votivo de Maipú, el que tiene como imagen principal la adoración a la Virgen del Carmen.

    ALEJANDRO ASTORGA

    Pero la relación militar con la imagen de la virgen, también tendría una aparición durante la Guerra del Pacífico. Según consignan algunos pasajes de la historia, Arturo Prat, capitán de la Esmeralda, portaba junto a su tripulación un escapulario de la Virgen del Carmen durante el Combate Naval de Iquique.

    Tras el término de dicha guerra, el general Manuel Baquedano presentó ante una figura de la virgen su espada, afirmando: “A ella le debemos todos nuestros triunfos”.

    La imagen de la Virgen del Carmen ante las FF.AA. sigue vigente. Las FF.AA. hispánicas, en general, veneran la imagen de la virgen. En Chile, además del Ejército, todos los buques de la Armada mantiene una imagen de la figura mariana.

    Durante las últimas semanas, el Ejército peregrinó por varias de sus instalaciones, incluso el Hospital Militar, con una figura de la virgen en motivo de la coronación como “Reina y Madre de Chile”.

    Más sobre:Parada MilitarVirgen del CarmenVirgenEjército

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