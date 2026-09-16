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    El Deportivo

    En la casa de Bielsa: la Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos

    La selección juvenil, al mando de Sebastián Miranda, se estrenó en los Odesur con una holgada victoria de 4-1 sobre los canaleros, en la cancha de Newell's. Anotaron Martín Mundaca, Yastin Cuevas, Vicente Martínez y Joaquín Muñoz. Por su parte, la Sub 20 femenina de Luis Mena también debutó con triunfo.

    Carlos TapiaPor 
    Carlos Tapia
    La Roja Sub 20 debuta goleando a Panamá en los Juegos Suramericanos. Foto: @LaRoja

    Comenzó el fútbol en los Juegos Suramericanos de Santa Fe. En la rama masculina, Chile debutó con una goleada. La Sub 20 encabezada por Sebastián Miranda superó por 4-1 a Panamá, en el Estadio Marcelo Bielsa de Rosario (la casa de Newell’s Old Boys).

    El seleccionado juvenil llegó al otro lado de la cordillera con un plantel que tiene a la mayoría con presencia en sus respectivos primeros equipos, aunque con la importante baja de Gabriel Maureira, quien aparecía a priori como el principal nombre propio. El golero de Colo Colo salió de la nómina por lesión. Esto le permitió a Vicente Villegas, de Coquimbo Unido, erigirse como el titular.

    La Roja, que alcanzó en una ocasión la medalla de oro (Cochabamba 2018) y que en la pasada edición fue última de su grupo (Asunción 2022), fue completamente superior al seleccionado panameño, que asistió al certamen con la Sub 19. El problema estaba en que se fueron al descanso con una diferencia demasiado exigua para lo que fue el trámite del juego.

    Desde lo táctico, Chile alineó un 4-2-3-1, teniendo en Yastin Cuevas al centrodelantero. Por detrás, Antonio Riquelme, el único de los 18 convocados que milita en el exterior (Real Salt Lake). Por la derecha, transitó Vicente Martínez, mientras que en la izquierda estaba Martín Mundaca. En el cuarto de hora inicial, el equipo nacional contó con tres opciones de gol, pero no logró acertar. Riquelme tuvo dos de esas acciones, sin definir con precisión. Mientras tanto, los hinchas locales que asistieron al estadio gritaban en favor de Panamá.

    En los 18′, llegó el primero. El coquimbano Martín Mundaca hizo el 1-0 conectando con la zurda por el segundo palo, tras un centro de Cuevas. Era el reflejo de la superioridad de la Roja sobre los canaleros, que no inquietaron a Vicente Villegas en la primera mitad. Dentro de un trámite monopolizado, el pecado fue la falta de concreción. En los 38′, nuevamente Antonio Riquelme desperdició una opción.

    En el segundo tiempo, llegaron más goles para Chile, lo que hacía suponer una faena más tranquila. En los 49′, Yastin Cuevas amplió el marcador con un remate bajo, batiendo al portero Luis Lazo. En un partido que paulatinamente se fue abriendo, con más espacios, cayó otro gol para el equipo nacional. Vicente Martínez, también colocolino, hizo el 3-0 en los 58′. En segunda instancia, convierte tras jugada de Cuevas.

    Este marcador reflejaba mejor lo que sucedía en la cancha. La Selección fue más eficaz, ante una Panamá desordenada. La cuota de incertidumbre llegó con el descuento canalero de Raheen Cuello, con un cabezazo en los 63′. Un rival discreto llegó al gol con una acción rápida, aprovechando los espacios que quedaron en la zaga.

    Uno de los numerosos cambios que hizo Miranda en el complemento que Joaquín Muñoz. Y precisamente el futbolista de O’Higgins sentenció la goleada haciendo el cuarto en los 78′, mediante un cabezazo que superó por arriba a Lazo, quien quedó a medio camino en la salida.

    Este triunfo le permite a Chile sumar sus primeros tres puntos en el grupo A del fútbol masculino de los Odesur. En el otro duelo de esta zona, Colombia le ganó 2-0 a Perú. El siguiente partido de la Roja será este viernes 18 de septiembre, ante los incaicos. El domingo 20 cerrará el grupo ante los colombianos.

    Ganó la Roja femenina

    En paralelo, debutó la selección Sub 20 femenina. En las canchas de la Asociación Rosarina de Fútbol, el equipo que dirige Luis Mena obtuvo una gran victoria 3-1 sobre Uruguay. Se trataba de un partido con un antecedente próximo muy polémico, a raíz de la pelea que protagonizaron las jugadoras la semana pasada, en un amistoso jugado en el CAR José Sulantay.

    En los 30′, Catalina Muñoz abrió la cuenta para las nacionales. Pese a ser superiores a las charrúas, en el segundo tiempo llegó el empate gracias a Oriana Tola (79′). Sin embargo, y para fortuna del equipo chileno, en el tramo final se concretó el triunfo con un doblete de Anaís Álvarez (82′ y 90′+2).

    Son solo cuatro las selecciones que compiten en el torneo de fútbol femenino. El próximo partido de la Roja será ante Venezuela, este viernes 18.

    Lee también:

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