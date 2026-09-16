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    Detienen a cinco personas acusadas de retener, golpear y trasladar en camioneta a dos menores en Temuco

    Adolescentes habrían sido sorprendidas por los imputados sustrayendo especies desde un local deportivo. Según la PDI, permanecieron varias horas contra su voluntad antes de ser abandonadas en distintos puntos de La Araucanía.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Las cámaras de seguridad del local registraron las agresiones de los trabajadores de la tienda contra los menores de edad.

    La Policía de Investigaciones (PDI) detuvo este miércoles a cinco personas por su presunta responsabilidad en la sustracción de dos menores de edad, quienes habrían sido sorprendidos robando en una tienda deportiva de Temuco, en la Región de La Araucanía.

    El hecho se remonta al 13 de enero de 2025, cuando los afectados ingresaron a una tienda deportiva de un centro comercial ubicado en calle Torremolinos, donde la propietaria y trabajadores del recinto los habrían sorprendido sustrayendo ropa y accesorios.

    Tras detectar el robo, la propietaria y trabajadores del local habrían retenido contra su voluntad a los menores, a quienes golpearon e intimidaron. Posteriormente, los subieron a una camioneta, donde habrían continuado golpeándolos y los amenazaron con una aparente arma de aire comprimido.

    Los menores permanecieron varias horas retenidos y fueron trasladados por distintos puntos de la capital regional, hasta que finalmente fueron abandonados en la vía pública. Una de las víctimas fue dejada en el sector Pedro de Valdivia, en Temuco, y la otra en la localidad de Quepe, comuna de Freire.

    El subprefecto de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales y Antisecuestros (BIPE), Daniel Araneda, señaló que “se trata de un proceso investigativo en el cual se logra establecer la participación de cinco personas -cuatro hombres y una mujer, todos chilenos y mayores de edad-, que en enero de 2025 habrían cometido el delito de sustracción de menores”.

    El funcionario policial detalló que los jóvenes fueron “maltratados y golpeados” al interior del local comercial y que posteriormente continuaron las agresiones durante el recorrido en vehículo. Además, el subprefecto confirmó que los menores habían sustraído especies desde el local.

    “Dentro del desarrollo de la investigación se logró acreditar la participación de estas personas, reunir elementos de prueba, que permitieron sus detenciones en la ciudad de Temuco y en el sector Quepe de Freire”, detalló Araneda.

    Asimismo, se informó que tanto las víctimas como los imputados no registran antecedentes policiales previos. Durante los allanamientos se incautaron dos armas aparentemente de aire comprimido, munición, equipos celulares y vestimentas que habrían sido utilizadas por los involucrados al momento de cometer el delito.

    Los detenidos fueron puestos a disposición del Juzgado de Garantía de Temuco, mientras que las armas fueron remitidas al Laboratorio de Criminalística de Temuco para ser periciadas.

    Más sobre:PolicialTemucoSustracción de menoresTienda deportivaTorremolinosPDI

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