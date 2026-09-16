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    Rosanna Costa y la internacionalización del peso: su circulación “es aún limitada”

    En el marco del ChileDay, la presidenta del Banco Central expuso las medidas que han tomado en la institución en materia de infraestructura financiera e internacionalización del peso.

    Maximiliano VillenaPor 
    Maximiliano Villena
    10 Septiembre 2026 Entrevista a Rosanna Costa, Presidenta del Banco Central. Foto: Andres Perez Andres Perez

    La presidenta del Banco Central, Rosanna Costa, afirmó este miércoles en el ChileDay de Londres que la internacionalización del peso chileno avanza más lento de lo que sugieren los cambios normativos de los últimos años, y planteó que el instituto emisor pondrá el foco en detectar las trabas operativos que están frenando ese proceso.

    “A pesar de estos avances, los datos muestran que la circulación internacional del peso es aún limitada, que nuestros instrumentos soberanos no son parte de los principales índices globales de renta fija, y que la participación de no residentes en nuestros mercados se concentra en ciertos tipos específicos de productos, en especial aquellos que no requieren liquidación en pesos”, dijo en su presentación, titulada “Principales desarrollos de política monetaria y financiera”.

    “Esto indica que es necesario seguir impulsando esta agenda”, agregó.

    Sobre los pasos siguientes, la autoridad señaló que el Banco Central mantiene el interés en continuar avanzando y que su análisis indica que las barreras regulatorias se han ido levantando en años recientes. “Nos concentraremos en generar un diálogo con las autoridades y la industria financiera local y global que permita identificar fricciones operativas que pudieran estar dificultando este proceso”, indicó.

    Costa agregó que el Banco Central “continúa explorando la eventual incorporación del peso chileno al sistema de liquidación CLS (Continuous Linked Settlement)”, al que definió como “un objetivo importante de largo plazo, que fortalecería aún más la eficiencia y resiliencia de los arreglos de liquidez transfronteriza y de liquidación cambiaria”.

    En esa línea, apeló al rol del sector privado: “La internacionalización del peso es, en esencia, una tarea compartida”.

    Medios de pago

    En el ámbito de los pagos minoristas, Costa señaló que “es importante que las personas y las empresas tengan acceso a una amplia gama de instrumentos de pago”, razón por la cual han estado trabajando “en habilitar la siguiente etapa del ecosistema de pagos inmediatos en Chile”.

    En esa línea, señaló que “nuestro objetivo es ampliar el uso de transferencias de fondos cuenta a cuenta para pagos a comercios y seguir fortaleciendo la interoperabilidad en el sistema de pagos”.

    “Próximamente pondremos en consulta una propuesta regulatoria orientada a establecer un marco para seguir potenciando esta forma de pagos en Chile”, sostuvo.

    En su exposición, Costa recordó que, en agosto de este año, el Banco Central dictó un conjunto de normas que amplían el acceso al sistema LBTR a un conjunto más amplio de instituciones financieras no bancarias, y que el proyecto de ley de mercado de capitales incorporaría a las corredoras de bolsa.

    “Innovaciones de este tipo contribuyen a la estabilidad del sistema financiero —ampliando las operaciones liquidadas con dinero banco central— y, además, tienen el potencial de mejorar la gestión de liquidez antes mencionada”, comentó.

    Por último, sostuvo que “el objetivo final es contar con una infraestructura que permita pagos digitales más seguros, más eficientes, más competitivos y ampliamente accesibles tanto para las personas como para los comercios. Por ello, seguimos avanzando en esta agenda en línea con lo que hemos ido señalando”.

    Más sobre:ChileDayBanco CentralRosanna Costa

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