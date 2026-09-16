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    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    Un nuevo sistema frontal avanzará desde el sur hacia la zona central durante el fin de semana largo.

    Antonio AlburquerquePor 
    Antonio Alburquerque
    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal. Foto: ATON.

    Las Fiestas Patrias estarán marcadas por el avance de un nuevo sistema frontal que llegará a Chile durante los próximos días y que llevará precipitaciones desde la Patagonia hasta sectores del Norte Chico.

    Según el periodista especializado en meteorología de Megatiempo, Alejandro Sepúlveda, el frente frío logrará avanzar hacia la zona central luego de debilitarse las altas presiones que dominan actualmente el territorio.

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal. Foto: Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Lluvias durante el viernes 18

    De acuerdo con Sepúlveda, las primeras precipitaciones del nuevo sistema se registrarían durante el viernes 18 de septiembre en las regiones de Magallanes, Aysén y Los Lagos, principalmente durante la tarde.

    El fenómeno será de “rápido tránsito”, por lo que posteriormente avanzará hacia otras regiones.

    Durante la tarde del viernes, el sistema alcanzaría Los Ríos y La Araucanía, mientras que también “dejaría precipitaciones en sectores del Biobío durante la noche.

    El pronóstico de la meteoróloga de Meteored, Viviana Urbina, coincide en el avance del sistema desde el sur.

    Según explicó, el viernes 18 el nuevo frente dejará “chubascos en la madrugada y parte de la mañana en toda la Patagonia y las regiones de Los Lagos y Los Ríos”.

    El sistema frontal en la zona central

    El sábado 19 será clave para el desplazamiento del sistema hacia el centro del país.

    Urbina anticipa que un ciclón extratropical frente a Chile permitirá que las precipitaciones avancen hacia el norte.

    Durante la tarde-noche del sábado, las lluvias llegarían a la zona central, mientras que la banda frontal fría avanzaría durante la noche, dejando precipitaciones “al menos, desde el Maule hasta Aysén norte.

    En tanto, Sepúlveda señala que las lluvias en la zona central podrían registrarse principalmente durante la madrugada y mañana del domingo 20.

    El fenómeno afectaría a Ñuble, Maule, sectores de O’Higgins, la Región Metropolitana y Valparaíso.

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal. Foto: Diego Martin /Aton Chile Diego Martin

    ¿También lloverá en el norte?

    El pronóstico de Meteored contempla además precipitaciones en algunos sectores del Norte Grande.

    Entre la noche del jueves 17 y la mañana del viernes 18 aumentaría la probabilidad de lluvias en sectores costeros de Arica y Tarapacá, mientras que en la cordillera podrían registrarse incluso chubascos de nieve.

    Para el domingo, Urbina prevé que los chubascos alcancen incluso el sur de Coquimbo.

    Sepúlveda también contempla precipitaciones en esta región, aunque de manera mucho más acotada: podrían llegar a “sectores de la región de Coquimbo, pero solo en la alta cordillera”.

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