Días clave en la ONU: entre el tercer straw poll con Bachelet y la Semana de Alto Nivel de la 81ª Asamblea General

Desde el próximo lunes 21 de septiembre se desarrollará en Nueva York la Semana de Alto Nivel de la 81° Asamblea General de las Naciones Unidas.

En la instancia, desde el 22 de septiembre hasta el próximo 28 de septiembre, se permitirá el debate general de los jefes y jefas de Estado y de Gobierno, donde expondrán sus prioridades e inquietudes ante los desafíos mundiales. La primera intervención, como ha sido tradición en las Naciones Unidas los últimos años, será por parte de Brasil, a través de su presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Este 81° período de sesiones se desarrollará bajo el lema “Restaurar la confianza, gestionar la transformación: unas Naciones Unidas que cumplan para todos”. Cada participante tendrá un período recomendado de 15 minutos para realizar su intervención.

Se espera que el Presidente José Antonio Kast participe entre el 22 y el 24 de septiembre. Además, según señaló en una entrevista en Radio Agricultura, también contempla una serie de encuentros bilaterales con algunos primeros ministros. Por el momento, la agenda del mandatario se ha mantenido en estricta reserva.

La Semana de Alto Nivel también es vista este año como una oportunidad para las candidaturas a la Secretaría General de la ONU, donde hasta el momento ocho candidatos se disputan la posibilidad de llegar a la cabeza de las Naciones Unidas.

Carolyn Rodrigues-Birkett (Guyana), Rebeca Grynspan (Costa Rica), Rafael Grossi (Argentina), Macky Sall (Senegal), Olara Otunnu (Uganda), María Fernanda Espinosa (Ecuador), Michelle Bachelet (Chile) e Ivonne Baki (Ecuador) se encuentran inscritos para postular al cargo que actualmente posee el portugués António Guterres.

Los straw polls y la difícil posición de Bachelet

Previo a la Semana de Alto Nivel también se desarrollará el tercer straw poll del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, específicamente el próximo 18 de septiembre, en plena celebración de las Fiestas Patrias en Chile.

La instancia es vista como clave para establecer las verdaderas posibilidades de la expresidenta Bachelet para llegar a la cabeza de la ONU.

Y es que la segunda votación informal del pasado 21 de agosto dejó en una muy mala posición su postulación. Según informó en aquella ocasión el medio especializado Passblue, Bachelet quedó en un virtual séptimo lugar de las preferencias, luego de recibir solo dos votos positivos, siete sin opinión y seis desalientos.

El obtener un resultado incluso peor que en la primera votación levantó las alertas en quienes sostienen su postulación. La otrora mandataria viajó a los dos países que actualmente apoyan su postulación, Brasil y México, donde sostuvo encuentros con los presidentes Lula da Silva y Claudia Sheinbaum. En aquellas reuniones, se enfatizó que el resultado del próximo straw poll sería el que definiría el futuro de la candidatura.

Sin embargo, ella misma abordó lo cuesta arriba que se encontraba su postulación durante el conversatorio “Migración: desafíos para el mundo, América Latina y Chile” en la Universidad Diego Portales.

“Sé que no voy a ser secretaria general (de Naciones Unidas)”, reconoció Bachelet en aquella instancia.

La expresidenta llega a esta instancia con la intención de subir puestos en la medición informal. Según la último votación, quien encabeza las preferencias sería Rodrigues-Birkett, de Guyana, con ocho alientos, tres votos negativos y cuatro sin opinión.

Tras ella se encuentran las postulaciones de Grynspan (Costa Rica), Grossi (Argentina), Sall (Senegal), Otunnu (Uganda) y Espinosa (Ecuador). Detrás de Bachelet solo quedó la opción de Baki (Ecuador).

Guyana nomina a Carolyn Rodrigues-Birkett como candidata a secretaria general de la ONU

Pero incluso se tiene contemplado que durante la Semana de Alto Nivel se desarrolle una cuarta votación informal, lo que podría ocurrir entre los días 24 y 28 de septiembre.

A pesar de la importancia que se le ha entregado a estos sondeos, desde la candidatura de Bachelet algunas voces también han remarcado que contemplan como una mejor opción para definir las verdaderas opciones de la mandataria cuando en los sondeos se pueda conocer cual de los cinco países con opción de veto (Estados Unidos, Rusia, China, Reino Unido y Francia) decide o no rechazar la postulación.

Durante la jornada del martes, la exmandataria realizó una intervención para la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), donde abordó una serie de temas internacionales, aunque sin abordar tampoco su candidatura. Por el momento, desde su equipo no se ha confirmado su presencia en Nueva York durante la próxima semana, hecho que podría concretarse este miércoles o el jueves.