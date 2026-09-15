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    Política

    Senador Luciano Cruz-Coke tras encuentro con Kast: “Algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos”

    En conversación con el programa Desde la Redacción, el también presidente de Evópoli sostuvo que es el biministro, Claudio Alvarado, quien debe liderar la conducción política de los secretarios de Estado y que muchos titulares de carteras deberían "morderse la lengua" antes de emitir opiniones.

    Jorge ArellanoPor 
    Jorge Arellano

    Tras participar, la noche del lunes, en un encuentro en La Moneda con el Presidente José Antonio Kast, en la que estuvo junto a los otros timoneles de partidos oficialistas, el líder de Evópoli, senador Luciano Cruz-Coke, expuso que la cita estuvo centrada en la situación del empleo, pero también se abordó el cuestionamiento que ha surgido por el actuar de algunos ministros.

    En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera, el legislador reconoció que durante la conversación con Kast, “fue tema” el de las intervenciones de los secretarios de Estado y que es consecuencia, entre otros elementos, de su falta de experiencia política.

    “Esto está atravesado por muchas vanidades y muchos egos. Entonces yo tengo la impresión de que acá algunos ministros tienen que mostrar más resultados y hablar menos. Y yo creo mucho en eso: tú cacareas cuando pusiste el huevo, no antes de ponerlo. Entonces, bueno, sí, ha sido un problema”, sostuvo Cruz-Coke.

    “Hay que morderse la lengua y hay que tratar de entender que hay algo que está en el horizonte, de todo lo que un buen político debiese desear, que se llama bien común y que va más allá de darme gustitos personales, y algunos se los dan”, añadió el senador.

    En esa línea, sostuvo que es el biministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, es el que debe guiar el accionar de los ministros del gobierno. “Lo importante, y yo creo que se está avanzando hacia allá, es que la línea política la conduce precisamente el ministro del Interior, que está absolutamente empoderado, que es Claudio Alvarado, que tiene la experiencia parlamentaria, que tiene experiencia política”.

    Emergencia laboral

    En tanto, el presidente de Evópoli sostuvo que en la cita en La Moneda se abordaron distintos caminos para enfrentar la crisis laboral que afecta al país.

    “Lo que pasa es que, esto también nos pasó mucho en campaña y nosotros lo dijimos, sobre las promesas de tan corto plazo, me parece que hay que ser tremendamente cuidadosos. La ciudadanía primero, hoy día no se comunica con ruedas de carreta, es decir, prometer que esto se va a solucionar de un plumazo es, de alguna forma, engañar a la ciudadanía. Hay que esperar razonablemente que las medidas tomen forma y que empiecen a verse los resultados de aquello que se ha sembrado”.

    En esa línea, sostuvo que la entrega directa de recursos a la gente no es una medida que esté descartada, pero que hay que ser cuidadoso al respecto.

    “Cuando tú me hablas de los IFE, eso también te puede generar efectos no deseados. Pasó con los retiros y con los IFE, llegamos a tener en algún momento un 14% de inflación”, señaló.

    Añadiendo que: “Por eso yo creo que hay que sopesar. Y yo me quedé confiado de que el Presidente tomó un poco el impulso en esta materia y dijo, mire, lo vamos a hacer Y entonces quiero esperar ahí a qué sucede a la vuelta de las vacaciones de septiembre(7:51)para ver si esto va a ser una inyección directa de plata

    Indultos

    En otro tema, Cruz-Coke dijo no estar a favor de un indulto general a exuniformados condenados, pero dijo que hay que revisarlo caso a caso, aun cuando puntualizó que él no está de acuerdo con que esta potestad recaiga en el Presidente de la República.

    “No soy favorable a los indultos generales, creo que sí en materia de personas que no están en sus cabales, que están enfermas y que están encarceladas, debiésemos tener ojalá una política más general, y ahí yo creo que es algo que nosotros debiéramos estudiar”.

    Agregó que: “Cuando son indultos masivos yo creo que finalmente terminan dañando más que generando en la población (la sensación) de que se está haciendo alguna suerte de justicia. Y a mí en particular, y esto lo vengo repitiendo hace muchos años, la institución del indulto en manos del Presidente de la República me parece una suerte de resabio que no tiene relación con la república”.

    Norma en Ley de Seguridad Municipal

    Finalmente, al ser consultado por la normativa que podría permitir el cese del cargo de un jefe comunal que se incluye en el reglamento de la Ley de Seguridad Municipal, dijo no conocer en detalle la norma, pero que en una primera instancia le parece inconstitucional.

    “Hay que ser extremadamente cuidadosos con aquellas materias, porque se puede prestar precisamente para malos usos”, sostuvo.

    Revisa la entrevista completa acá:

    Más sobre:Desde la RedacciónLuciano Cruz CokeJosé Antonio KastMinistros

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