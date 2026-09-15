SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    A cinco meses del fallido Duelo de Leyendas que traería a Ronaldinho: Sernac suma 619 reclamos, pero aún no presenta demanda

    Mientras, Puntoticket terminó su contrato con la productora ante la ausencia de respuestas formales, mientras el Sernac recuerda que la intermediación no exime de la responsabilidad de proteger los derechos de los consumidores.

    Leonardo CárdenasPor 
    Leonardo Cárdenas
    Duelo de Leyendas 2026.

    A comienzos de año, reconocidas figuras de la llamada “Generación Dorada” del fútbol chileno se encargaron de promocionar masivamente a través de Instagram, TikTok y YouTube el denominado Duelo de Leyendas América 2026.

    El gran gancho publicitario y capitán indiscutido del torneo de fútbol 7 era el astro brasileño Ronaldinho Gaúcho; sin embargo, a pocos días del inicio, se anunció su sorpresiva baja debido a “compromisos ineludibles”. Aquel traspié fue solo el prólogo de un evento que terminó transformándose en un verdadero desastre comercial.

    A cinco meses del frustrado espectáculo, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) acumula ya 619 reclamos sin resolver, una cifra que se disparó de forma exponencial desde los 16 reportes iniciales y que mantiene en vilo a miles de fanáticos que pagaron por entradas y servicios especiales.

    Desde el Sernac explicaron que aún están dentro de plazo para ejercer acciones legales, pero recalcaron que, antes de evaluar una eventual derivación al Ministerio Público, corresponde agotar las herramientas de su propio ámbito de competencia. En ese contexto, las indagatorias permitieron establecer que el organizador último del evento no sería la empresa Inter Sportainment SpA, tal como se creía, sino la Fundación para el Desarrollo del Deporte y Bienestar Intersportainment, un antecedente clave que debió dilucidarse mediante oficios tanto a la productora como a la ticketera.

    Fundación

    Actualmente, el organismo fiscalizador analiza la interposición de acciones de defensa colectiva y correctivas contra los involucrados. Según detalló el Sernac a Pulso, la fundación ha tanteado algunas opciones alternativas para los fanáticos, pero sin ofrecer nada concreto ni bajo las condiciones originales prometidas. La respuesta tampoco entrega definiciones suficientes respecto de las razones de la suspensión ni establece fechas y montos claros para las respectivas devoluciones de dinero, afectando de manera particular a quienes contrataron experiencias como el Meet & Greet o a compradores provenientes de regiones.

    La gravedad del escenario se refleja en que el problema sigue latente varios meses después de la fecha programada. De la alerta inicial, doce reclamos tuvieron respuestas negativas por parte de los proveedores, quienes no respondieron, rechazaron la queja o entregaron respuestas inconsistentes, uno terminó en desistimiento y apenas siete fueron acogidos parcialmente. Ante la nula existencia de una solución integral y cierta por parte de la organización, el Sernac continúa evaluando sus próximos pasos con sus equipos internos, sin descartar ninguna vía legal.

    En paralelo, un nuevo elemento se sumó a la disputa cuando Punto Ticket informó que decidió poner término a su contrato con la organizadora, debido a la falta de definiciones formales sobre la cancelación y el reembolso de los dineros.

    “Puntoticket entregó nuevos antecedentes al Sernac el 8 de septiembre, en ellos informó que, ante la falta de definiciones formales de la organizadora sobre la cancelación, reprogramación y devolución de los dineros, decidió poner término a su contrato con la entidad organizadora”, destacó.

    “No obstante, desde la perspectiva de protección al consumidor, la distribución de responsabilidades contractuales entre una productora y una ticketera no puede traducirse en un menoscabo de los derechos de los consumidores, particularmente respecto del derecho a recibir información veraz y oportuna, al cumplimiento de las condiciones ofrecidas y a obtener una reparación adecuada”, señaló.

    “El análisis jurídico del Servicio considera, entre otras disposiciones, el artículo 43 de la Ley N°19.496, relativo a la responsabilidad del intermediario, además de los artículos 3°, 12 y 23 de la misma ley”, cerró.

    Abogados

    Frente a la dilación del proceso, voces expertas han analizado el panorama. Francisco Agüero, profesor del Departamento de Derecho Económico de la Universidad de Chile, sostiene que lo ideal sería que el Sernac impulsara mecanismos extrajudiciales o procedimientos voluntarios colectivos que permitan una indemnización más rápida, evitando la lentitud de un juicio prolongado. No obstante, advierte que si estas vías no prosperan, el camino lógico será una demanda colectiva contra los organizadores.

    Por su parte, Cristián Reyes, socio de regulación económica de Aninat, apunta a dos factores clave para explicar los tiempos del Sernac: la demora natural de las empresas requeridas en entregar los antecedentes y la ausencia de un director nacional titular en la institución, lo que podría ralentizar la tramitación interna. Asimismo, el abogado recuerda que los consumidores no dependen exclusivamente de la acción del Servicio, ya que las asociaciones de consumidores o un grupo de cincuenta o más afectados tienen la facultad legal de demandar de manera autónoma ante los tribunales para buscar una reparación adecuada.

    Lee también:

    Más sobre:NegociosEmpresasConflictoDemandaSernacDuelo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    Cita entre Kast y Orrego genera desconcierto en republicanos tras fallida ofensiva del partido para destituir al gobernador

    Señal contra el crimen: 300 efectivos de seguridad y diversas autoridades dirán presente en visita de Kast a San Bernardo

    “Dijo ‘yo la maté’ en más de 20 oportunidades”: el relato de la carabinera que oyó confesión por crimen de Mariana Sepúlveda

    Lo más leído

    1.
    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    2.
    Conadecus recurre a la Corte Suprema para revertir fallo del TDLC y reponer límites a los grupos empresariales

    Conadecus recurre a la Corte Suprema para revertir fallo del TDLC y reponer límites a los grupos empresariales

    3.
    El Make Chile Great Again y la nueva pecera de Jorge Quiroz en el ChileDay en Londres

    El Make Chile Great Again y la nueva pecera de Jorge Quiroz en el ChileDay en Londres

    4.
    Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán

    Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán

    5.
    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

    6.
    Cruzados logra ganancias de $2 mil millones mientras Blanco y Negro se desploma y Azul Azul cierra con pérdidas

    Cruzados logra ganancias de $2 mil millones mientras Blanco y Negro se desploma y Azul Azul cierra con pérdidas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Qué funciona mejor para aliviar el dolor de la osteoartritis de rodilla, según una investigación

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Servicios

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    ¿Cómo limpiar la parrilla para el asado? No se recomienda usar solo una cebolla

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Gran Parada Militar 2026: a qué hora y dónde ver el evento de este sábado

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Dónde y a qué hora ver a Barcelona vs. Racing de Santander por LaLiga

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”
    Chile

    Grau emplaza al FA en medio del lío por lobby: “Debemos ser especialmente cuidadosos con nuestros trabajos post gobierno”

    “Dijo ‘yo la maté’ en más de 20 oportunidades”: el relato de la carabinera que oyó confesión por crimen de Mariana Sepúlveda

    Ante autoridades y familiares: monumento al General Baquedano quedará descubierto este sábado tras desfile del Ejército

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado
    Negocios

    Presidente de la Comisión de Hacienda reafirma expectativas que MK4 quede listo este año y proyecta cuándo podría ser votado

    Ministerio de Minería reingresa dos trámites de CEOL a Contraloría: Laguna Verde y Ascotán

    Superintendente de Pensiones: “Yo inicialmente fui crítico de los fondos generacionales, pero me he ido convenciendo”

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”
    Tendencias

    Actualizan el pronóstico de lluvia para Fiestas Patrias en Chile: “Vamos a cerrar con lluvia de verdad”

    Todas las regiones que tendrán lluvia en Fiestas Patrias, gracias a un nuevo sistema frontal

    El alimento vinculado a un mayor riesgo de cáncer de próstata, según distintos estudios

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años
    El Deportivo

    “Tenía patines de juguete; la llevaba a estacionamientos a practicar”: Josefa Ramos, la chilena de oro con apenas 15 años

    Dónde ver y a qué hora es el partido del Montreal de Alexis Sánchez contra Vancouver Whitecaps

    Tres denuncias ingresadas: la lucha de escritorios que sacude a la Primera B

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas
    Tecnología

    Review de Marvel’s Wolverine en PS5: garras afiladas, ideas conocidas

    Jensen Huang de Nvidia rechaza nuevas leyes para la IA y afirma que la seguridad no exige frenar la innovación

    Review del Asus ROG Raikiri Pro: un control con pantalla OLED que encuentra su lugar en PC

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”
    Cultura y entretención

    La pérdida que enlutó a Patricio Guzmán antes de su muerte: “Tenía una relación cercana con mi hermana y él estaba muy triste”

    Mon Laferte recibe seis nominaciones a los Grammy Latinos y domina las principales categorías

    Comidas típicas, baile y humor: Guía de fondas y eventos para las Fiestas Patrias 2026

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque
    Mundo

    El desafío de la UE a Trump tras la propuesta para que Canadá se convierta en el primer miembro asociado del bloque

    ¿Qué implica el rechazo de la Corte Suprema a los planes de Trump para restringir el voto por correo?

    Rusia afirma que “aún hay tiempo” para evitar una carrera armamentística en el espacio pese a las acciones de Estados Unidos

    Novedosas ideas para el menú dieciochero
    Paula

    Novedosas ideas para el menú dieciochero

    Hablemos de amor: devuélveme mi corazón

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo