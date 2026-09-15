Raheem Sterling protagoniza una dura caída. Ya no dentro del campo de juego. El derrumbe es a nivel personal. El exdelantero, nacido en Jamaica y nacionalizado inglés, asume sus culpas ante la justicia: se declaró culpable de conducción temeraria después de estrellar su Lamborghini contra las barreras de una autopista, a fines de mayo.

El exdelantero, de 31 años, ocupó el banquillo de los acusados ante el Tribunal de Magistrados de Basingstoke. Frente a los jueces, admitió la posesión de óxido nitroso con intención de consumirlo y la negativa a someterse a una prueba de alcoholemia.

Cae una estrella: Raheem Sterling admite cargos por conducción temeraria y posesión de óxido nitroso ante la justicia

El exdelantero del Liverpool, Manchester City y Chelsea fue detenido después del incidente que protagonizó en la autopista M3, en Hampshire, el 28 de mayo. En agosto fue acusado formalmente por la justicia.

El panorama solo se le simplificó porque el choque no comprometió a otros vehículos ni se registraron heridos. Igualmente, enfrenta un riesgo concreto: la conducción peligrosa es sancionada hasta con dos años de prisión.

Steerling, en el Mundial de Qatar. MATTHEW CHILDS

El atacante, quien defendió a la selección inglesa durante unas década, entre 2012 y 2022, está sin equipo desde que dejó el Feyenoord, al término de la temporada 2025-26. Sus actuaciones en el equipo neerlandés no dejaron un buen recuerdo. Disputó apenas ocho partidos, no marcó goles y entregó solo una asistencia.

En su carrera ha disputado tres mundiales: Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. A nivel de clubes, su palmarés está marcado por los títulos que consiguió con el Manchester City: cuatro veces ganó la Premier League, cinco la Copa de la Liga, dos la Community Shield y una la Copa FA.