Un diagnóstico a los cuatro años y la rebeldía de su madre: la silenciosa lucha de Alexander Zverev contra la diabetes

Alexander Zverev asoma como el mejor tenista de la temporada. El número dos del mundo se alzó este año con sus dos primeros Grand Slams: Roland Garros y el reciente US Open. El alemán aprovechó las oportunidades que tuvo, especialmente tras las prolongadas ausencias de Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en distintas etapas del año.

Sascha también ha debido enfrentar desde pequeño las complicaciones de la diabetes, una enfermedad que lo obliga a inyectarse insulina, entre otras dificultades. Es por eso que tras coronarse en Flushing Meadows le dedicó potentes palabras a su madre, Irina, quien lo respaldó siempre.

“Quiero dar las gracias a una persona más, que nunca ve mis partidos, pero que es la más importante de mi vida tenística y de mi vida en general. Cuando tu hijo de cuatro años es diagnosticado de diabetes y los médicos te dicen que su vida y el deporte estarán muy, muy limitados, hace falta una madre muy fuerte para salir de esa consulta y decir: ‘Mi hijo será diferente, pero haremos las cosas de otra manera. Esta enfermedad no nos va a definir’”, expresó durante la premiación.

“Estoy feliz de que hayamos trabajado para llegar hasta donde estamos ahora. Mi madre es la persona más importante y más fuerte que conozco, porque hace falta una mujer increíblemente fuerte para hacer lo que ella hizo. Así que gracias también a ella”, añadió, visiblemente emocionado.

Nacido en Hamburgo, Zverev comenzó a jugar al tenis a los cinco años, un año después de que le diagnosticaran la diabetes tipo 1, cuando sufrió un desmayo. La enfermedad consiste en que el sistema inmunitario destruye las células del páncreas encargadas de producir insulina. De ahí, la necesidad de administrársela producto de inyecciones.

Las barreras fueron complejas. “Convertirme en tenista profesional siempre fue mi sueño”, expresó en una ocasión. “Desde pequeño me dijeron que competir al más alto nivel con diabetes era imposible, pero mi familia y yo nos negamos a aceptarlo”, agregó.

Una fundación

Con la llegada del éxito en la cancha y los cuantiosos premios, Sascha Zverev decidió ayudar a las personas que comparten su condición, creando la Fundación Alexander Zverev, para ir en apoyo de diferentes proyectos para niños y adolescentes que padecen diabetes tipo 1.

El objetivo de la entidad es fomentar el desarrollo de la personalidad y las habilidades deportivas, apoyar para lograr un estilo de vida saludable y activo y proporcionar insulina y otros medicamentos esenciales, a niños y adolescentes en todo el mundo, incluso en los países en desarrollo.

La fundación tiene su sede en su ciudad natal, Hamburgo. Cuenta con el apoyo de su hermano Mischa y sus padres, Irina y Alexandr Zverev. Estos proyectos se enfocan en promover el desarrollo personal, las habilidades deportivas y un estilo de vida saludable y activo. Además, otras fundaciones con una labor similar también reciben apoyo de la Fundación AZ.

“Quiero demostrar que se puede superar esta enfermedad. Quiero ser un ejemplo para los niños que ya la padecen, pero también un apoyo para quienes pueden evitar la diabetes tipo 2 con una vida activa y la prevención adecuada”, dijo el tenista durante un acto de su fundación.