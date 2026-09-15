Incendio afecta a campamento El Esfuerzo en Maipú
Bomberos trabajan en el lugar con el fin de controlar la emergencia.
Un incendio se registró durante la madrugada de este martes en el campamento “El Esfuerzo” en la comuna de Maipú.
El siniestro se produjo en Las Golondrinas con Isabel Riquelme Sur, y de acuerdo a información preliminar habría afectado a unas caballerizas y dos viviendas.
Una veintena de carros de Bomberos trabajan en el lugar con el fin de controlar la emergencia.
A raíz del hecho no se han registrado personas ni voluntarios lesionado.
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