Incendio afecta a campamento El Esfuerzo en Maipú

Dos bomberos fueron detenidos por sacar agua del grifo y venderla para llenar piscinas en Los Ángeles (Foto referencial: Jose Veas/Aton Chile)

Un incendio se registró durante la madrugada de este martes en el campamento “El Esfuerzo” en la comuna de Maipú.

El siniestro se produjo en Las Golondrinas con Isabel Riquelme Sur, y de acuerdo a información preliminar habría afectado a unas caballerizas y dos viviendas.

Una veintena de carros de Bomberos trabajan en el lugar con el fin de controlar la emergencia.

A raíz del hecho no se han registrado personas ni voluntarios lesionado.