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    FMI respalda la agenda económica del gobierno de Kast y proyecta recuperación para 2027

    Ante la consulta sobre si “¿puede Chile recortar impuestos, desregular la economía y reducir el gasto público, todo al mismo tiempo?”, el jefe de la misión del FMI para Chile, Bikas Joshi, dijo que sí. “Consideramos que estas medidas son complementarias, no contrapuestas".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo

    El jefe de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) para Chile, Bikas Joshi, no planteó problemas en la agenda económica del gobierno del Presidente José Antonio Kast. Además, el economista estima que el escenario para Chile mejorará para el próximo año.

    Joshi fue entrevistado por el mismo FMI en el contexto de que a finales de agosto pasado se renovó la línea de crédito entre el organismo internacional y el Banco Central de Chile, pero se redujo el monto. “Esta reducción progresiva forma parte de la estrategia de salida de Chile y es coherente con el uso previsto de esta línea de crédito”, dijo el FMI.

    Al ser consultado sobre cómo se puede impulsar la economía de Chile, Joshi comentó que el actual desempeño de la tasa de crecimiento, que según el Banco Central de Chile se espera que para este año sea de 0,25-0,75%, se limite solo a este año.

    “Consideramos que la actual desaceleración es en gran medida temporal y que refleja una disminución transitoria de la producción de cobre. De hecho, proyectamos una recuperación en 2027. Chile podría crecer cerca del 3% anual a mediano plazo si los precios del cobre se mantienen elevados y se materializan las reformas previstas”, dijo Joshi.

    En esa línea, el economista del FMI comentó que “las medidas más prometedoras son las reformas regulatorias, entre ellas la agilización de los procesos de concesión de permisos.

    Sobre la megarreforma recién aprobada, Joshi del FMI la calificó como una iniciativa que busca “estimular la inversión mediante la reducción del impuesto a la renta de las empresas y otros incentivos”.

    Ante esta descripción y la consulta sobre si “¿Puede Chile recortar impuestos, desregular la economía y reducir el gasto público, todo al mismo tiempo?”, Joshi dijo que sí.

    Consideramos que estas medidas son complementarias, no contrapuestas. Las reducciones de impuestos y la desregulación están orientadas principalmente al mediano plazo: buscan aumentar la competitividad, reactivar la inversión y, en última instancia, elevar el crecimiento potencial de Chile”, comentó.

    Sin embargo, Joshi añadió que “esos beneficios tardan tiempo en materializarse. Por ello, en el corto plazo, racionalizar el gasto público y mejorar su eficiencia para preservar la sostenibilidad fiscal es, efectivamente, el enfoque adecuado”.

    Proyección de crecimiento y desafíos

    Joshi del FMI comentó que las proyecciones del Producto Interno Bruto Internacional (PIB) cercanas al 2% en el largo plazo deben ser vistas como “una referencia, no un límite, y Chile debería aspirar a más”.

    Respecto a las medidas a impulsar, el economista planteó “la mejora de la infraestructura comercial y logística, el desarrollo de las competencias de la fuerza laboral y el fortalecimiento de los vínculos entre las universidades y el sector productivo en materia de investigación”.

    “Será fundamental abordar los desafíos demográficos, por ejemplo, facilitando una mayor participación de las mujeres en la fuerza laboral, entre otras cosas, mediante la reforma del sistema de cuidado infantil (sala cuna)”, agregó.

    Alerta por la dependencia del cobre

    Joshi del FMI resaltó que la economía chilena se ha beneficiado por los altos precios del cobre, lo que podría “favorecer un mayor crecimiento a mediano plazo si persisten los factores que impulsan la demanda mundial de este metal, en particular la transición energética y el rápido avance de la inteligencia artificial”.

    No obstante, también advirtió que “una elevada dependencia de las materias primas puede constituir una vulnerabilidad debido a la volatilidad de sus precios. La producción también puede verse afectada por factores imprevistos. Por ejemplo, la producción de cobre disminuyó tras un fuerte terremoto y un accidente minero ocurridos en julio de 2025. Además, a medida que se agotan los yacimientos, disminuye la calidad del mineral del que se extrae el cobre, lo que incrementa los costos de producción”.

    Las implicaciones para la política económica son claras: aprovechar los períodos favorables para reforzar las reservas fiscales y externas, mantener el tipo de cambio como principal mecanismo de absorción de choques externos y evitar aumentar el gasto permanente sobre la base de ingresos que podrían resultar transitorios”, cerró.

    Más sobre:EconomíaFMIJosé Antonio Kast

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