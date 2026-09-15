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    Se complica la operación remontada: Rangers cae en casa y se estanca en el fondo de la tabla en la Primera B

    El elenco de Talca perdió por 1-2 ante Deportes Iquique, por la fecha 26 del torneo.

    Daniel BustosPor 
    Daniel Bustos
    Rangers cae en casa y se estanca en la tabla en la Primera B

    Luego de un pésimo primer semestre, Rangers creía en la opción de salir del fondo de la tabla y quedarse en la Primera B. Acumulaba cuatro victorias consecutivas, pero este lunes tuvieron un tropiezo que puede ser determinante en la lucha por la permanencia. Cayeron en casa por 1-2 ante Deportes Iquique.

    Dilan Rojas abrió la cuenta para la visita en el primer tiempo, pero Ignacio Mesías marcó el 1-1 para los talquinos en el complemento. En el mejor momento de Rangers, cuando atacaban para conseguir la quinta victoria consecutiva, los Dragones Celestes golpearon con un tanto de Agustín Venezia para el 1-2 final.

    Con este resultado, el equipo de Ivo Basay se estanca con 18 puntos, a cuatro de la salvación. En este momento el penúltimo es Unión San Felipe con 22. En tanto, Iquique alcanza las 28 unidades y escala al duodécimo puesto.

    Cabe destacar que solo restan cuatro fechas para el final de la fase regular de la Primera B.

    Más sobre:FútbolRangersPrimera B

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