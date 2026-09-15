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    Premios Emmy 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    The Pitt, Hacks, La Maldición de Widow’s Bay y Pluribus son las series más nominadas de esta edición. La actriz Mariska Hargitay ejerce por primera vez como anfitriona. Revisa aquí las principales novedades de la gala.

    Premios Emmy 2026: sigue el minuto a minuto de la ceremonia

    La edición número 78 de los Emmy ya está aquí. Con la actriz Mariska Hargitay como anfitriona, la ceremonia se desarrollará en el Peacock Theater (Los Angeles, EE.UU.) y revelará a los grandes ganadores de la televisión del último año.

    The Pitt, Hacks, La maldición de Widow’s Bay y Pluribus son las series más nominadas, y aparecen llamadas a dominar las principales categorías.

    Sigue aquí todas las claves de la ceremonia:

    Noche redonda para La Maldición de Widow’s Bay

    Tras conquistar un premio tras otro, la ficción de Apple TV se queda con el reconocimiento a Mejor serie de comedia. Termina como el título con mayor número de festejos de la 78° versión de la ceremonia.

    Repite The Pitt

    Tal como indicaban los pronósticos, la ficción médica de HBO Max repite el triunfo de 2025 y vuelve a quedarse con el Emmy a Mejor serie de drama.

    Homenaje a Catherine O’Hara

    Macaulay Culkin, Annie Murphy y Dan Levy se unen en el escenario para rendir tributo a la actriz fallecida en enero pasado. Es el inicio del In Memoriam, el espacio dedicado a recordar a las figuras de la industria que partieron durante los últimos 12 meses. Luego la actriz Jamie Lee Curtis hace lo propio con Rob Reiner.

    DTF St. Louis festeja en Mejor miniserie

    Tras festejar en las categorías técnicas (entregadas hace una semana), la producción de HBO vence a títulos como Bronca y Love story: John F. Kennedy Jr. y Carolyn Bissette.

    Sally Field rinde homenaje a Dolly Parton

    La actriz recuerda a su compañera de elenco en Magnolias de acero (1989), quien falleció en agosto a los 80 años. Reba McEntire se encarga del segmento musical.

    Vince Gilligan y Pluribus

    El creador de Breaking bad se adjudica el premio a Mejor guión de serie de drama, en reconocimiento a Pluribus, una categoría de los Emmy que nunca había ganado.

    El momento de Michael J. Fox

    Ganador de cinco premios competitivos en los Emmy, el protagonista de Volver al futuro recibe el Premio Humanitario Bob Hope. Recientemente participó en Terapia sin filtro junto a Jason Segel y Harrison Ford, ambos presentes en el evento.

    Hiro Murai por La Maldición de Widow’s Bay

    El realizador alza el galardón a Mejor dirección de serie de comedia por su trabajo en La maldición de Widow’s Bay. Premiado como productor en 2024, esta es la primera ocasión en que es galardonado como director.

    Stephen Colbert en su adiós

    The Late Show with Stephen Colbert, el programa de CBS que terminó en mayo pasado, se corona con el máximo premio.

    Caballos Lentos lo vuelve a hacer

    Tal como sucedió en 2025, el thriller de Apple TV vuelve a imponerse ante las favoritas en la carrera por el Emmy a Mejor dirección de serie de drama. Esta vez la distinción es para el escocés Saul Metzstein.

    El dominio de La Maldición de Widow’s Bay

    La aclamada ficción de Apple TV suma un nuevo reconocimiento: Mejor guión de serie de comedia. El premio recae en Katie Dippold, la creadora.

    Segundo premio para Matthew Rhys

    El galés consigue la hazaña y ahora levanta la distinción a Mejor actor de serie de comedia. La Academia reconoce su labor en La maldición de Widow’s Bay.

    La gloria de Sally Field

    La legendaria intérprete gana el Emmy a Mejor actriz de miniserie o película por Criaturas luminosas, la cinta de Netflix sobre la improbable amistad entre una viuda y un pulpo gigante.

    Tom Pelphrey por Task

    Tom Pelphrey (Task) conquista el galardón a Mejor actor de reparto de serie de drama. Le dedica la parte final de su discurso a su esposa, la actriz Kaley Cuoco.

    Noah Wyle en lo más alto

    Noah Wyle (Robby en The Pitt) repite la victoria de 2025 y gana nuevamente el Emmy a Mejor actor de serie de drama.

    Tercer triunfo seguido de The Traitors

    La producción de Peacock vuelve a imponerse como Mejor reality de competición. Su presentador, el actor escocés Alan Cumming, hace un llamado a participar en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos, que se realizarán en noviembre.

    Segundo para La Maldición de Widow’s Bay

    Stephen Root (Wyck Crawford en La maldición de Widow’s Bay) obtiene el premio a Mejor actor de reparto de serie de comedia. La producción de Apple TV suma dos triunfos.

    La victoria de Rhea Seehorn

    Una emocionada Rhea Seehorn recoge el Emmy a Mejor actriz de serie de drama. Ninguneada por Better call Saul (fue nominada dos veces, sin suerte), alcanza la gloria gracias a la primera temporada de Pluribus, la nueva creación de Vince Gilligan.

    Allison Janney por La Diplomática

    Allison Janney (La diplomática) deja atrás a intérpretes de The Pitt y Pluribus y alza el Emmy a Mejor actriz de reparto de serie de drama.

    Matthew Rhys celebra

    El intérprete de The Americans se apodera del premio a Mejor actor de miniserie por su papel en La bestia en mí. Su competencia incluía a Oscar Isaac (Bronca) y Charlie Hunnam (Monstruo: La historia de Ed Gein).

    Cinco de cinco para Jean Smart

    La estrella de Hacks consigue su quinto triunfo en Mejor actriz de serie de comedia, logrando mantener su racha perfecta por la ficción de HBO Max. Le dedica el galardón a los creadores de la ya finalizada producción.

    El primero de La Maldición de Widow’s Bay

    Kate O’Flynn se impone como Mejor actriz de reparto de serie de comedia. Su excelente interpretación como Patricia en La maldición de Widow’s Bay le permite vencer a nombres como Hannah Einbinder (Hacks) y Michelle Pfeiffer (Margo tiene problemas de dinero).

    El debut de Mariska

    La estrella de La ley y el orden: Unidad de Víctimas Especiales destaca ser la primera mujer en 15 años en ocupar ese rol. Realiza bromas hacia Dick Wolf, creador de la popular serie, y Nicole Kidman.

    Más sobre:SeriesPremios EmmyEmmy 2026The PittHacksLa Maldición de Widow’s BayPluribusMariska HargitayKate O’FlynnJean SmartMatthew RhysAllison JanneyRhea SeehornStephen RootAlan CummingNoah WyleTom PelphreySally FieldKatie DippoldSaul MetzsteinStephen ColbertHiro MuraiMichael J. FoxVince GilliganDolly PartonDTF St. LouisRob ReinerCatherine O’HaraMacaulay CulkinWidow's BayLa Bestia en MíThe Beast in MeLa DiplomáticaThe DiplomatThe TraitorsCaballos LentosSlow HorsesHBO MaxApple TVHBONetflixSeries Culto

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