De La Consentida al Gorro de Lana: llega vinilo con compilación de cuecas y tonadas clásicas para las Fiestas Patrias

Llega a las principales disquerías del país Aires de Chile, un espectacular vinilo de 180 gramos que reúne 15 grandes canciones de nuestra tradición musical, en una edición limitada especialmente pensada para celebrar las Fiestas Patrias.

Se trata de Una selección de cuecas y tonadas que reúne canciones inolvidables, de esas que todos hemos escuchado, cantado o bailado alguna vez, interpretadas por grandes nombres de la música popular y el folclore nacional.

El álbum incluye verdaderos clásicos como “La Consentida”, interpretada por María Ester Zamora; “El gorro de lana”, de Jorge Yáñez; “Viva Chile, Viva Chile”, por Conjunto Graneros; “Qué bonita va”, con Los Cuatro Cuartos; “El guatón Loyola”, interpretada por Los Hermanos Campos; y “Chile lindo”, por Los Quincheros, entre otras canciones fundamentales de nuestro cancionero.

La publicación también representa una oportunidad para volver a disfrutar de estas canciones en formato físico, recuperando el valor y la experiencia de escuchar un disco en vinilo. Editado por Master Media Chile y Discográfica Al Abordaje, este álbum de colección reafirma el compromiso de ambas compañías con la difusión y preservación de la música chilena, reuniendo en un solo vinilo parte importante de la memoria sonora de nuestro país.