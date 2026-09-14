Encarcelan a sujeto imputado por dar muerte a un cachorro de perro para luego asarlo en la calle

Este lunes se concretó la prisión preventiva para un hombre chileno de 32 años que fue detenido el domingo en La Pintana asando a la parrilla un perro .

Según los antecedentes por parte de la Policía de Investigaciones (PDI), el imputado era un sujeto que vivía en situación de calle. El hecho fue denunciado por un vecino del sector, lo que hizo que Carabineros se desplegara en el lugar y detuvieron en flagrancia al sujeto.

El animal era un cachorro de perro de aproximadamente 3 a 5 meses de edad.

Según el comisario Javier Zamorano, de la Brigada Investigadora de Delitos Contra la Salud Pública y Medio Ambiente (Bridesma) Metropolitana, la Fiscalía instruyó a este equipo especializado “realizar labores de trabajo en el sitio del suceso, tales como empadronamiento, revisión de cámaras de seguridad, toma de declaración a los funcionarios que participaron en la diligencia, y un informe técnico veterinario”.

Durante la tarde de este lunes el imputado fue formalizado por el delito de maltrato animal .

“De acuerdo con los primeros antecedentes, este imputado dio muerte al animal para posteriormente prepararlo para su consumo alimentario. Los antecedentes vertidos en la audiencia de control de detención determinaron por el tribunal su prisión preventiva, fijándose un plazo de investigación de 45 días”, detalló el fiscal jefe de la fiscalía de Flagrancia de la Fiscalía Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante.