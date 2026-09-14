Eduardo Cerna rechaza que funcionarios imputados cumplan prisión preventiva en cuarteles de la PDI: “No quiero que estén en un cuartel”

Durante la mañana de este lunes, el director general de la Policía de Investigaciones (PDI), Eduardo Cerna, cuestionó que los detectives imputados por secuestro cumplan prisión preventiva en cuarteles de la PDI.

Tras el comité policial, es que Cerna fue consultado al respecto señalando que “yo estoy pidiendo que no estén en un cuartel”, enfatizando que “no pueden estar en un recinto policial, cuidándolos nosotros y desviando personal, desviando tiempo y recursos a personas que usaron la institución para delinquir”.

En la misma línea, respecto al oficio que envió al Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago donde expresó su rechazo al eventual cumplimiento de la cautelar en recintos de la policía civil, Cerna sostuvo que “Yo lo que hice saber es que no quiero que estén en un cuartel pero debo respetar las órdenes judiciales y se acatan”.

“Las personas que están vinculadas en procesos judiciales por hechos ajenos al cumplimiento del deber, ajenos a obligaciones propias del servicio, no pueden ni deberán estar en un cuartel. Es lo que hice saber en mi oficio. Es lo que planteo y lo seguiríamos haciendo”, añadió.

Es así como Cerna apuntó que “esos exfuncionarios que usaron su condición para delinquir no deben estar en cuarteles policiales. Pero debo acatar las instrucciones del Poder Judicial”.

Respecto al número de funcionarios que estén realizando prisión preventiva en cuarteles de la PDI, Cerna señaló que “son 16, que están por distintas causas. Y también estamos pidiendo, y vamos a empezar a pedir, que también ellos cumplan en recintos de Gendarmería”.