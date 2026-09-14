SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    “Slop Jihad”: la propaganda yihadista con IA que gana terreno en TikTok

    Un informe del Instituto de Diálogo Estratégico, documentó cómo jóvenes simpatizantes del Estado Islámico y Al Qaeda usan inteligencia artificial generativa para convertir contenido extremista en dibujos animados y memes dirigidos a nuevas audiencias.

    Por 
    Ignacio Vera
    Los grupos terroristas islámicos han demostrado su capacidad de adaptarse a nuevos entornos mediáticos para el reclutamiento y la propaganda descentralizada.

    Hace más de una década, el Estado Islámico difundió un video en el que ahogaba a hombres encerrados en una jaula, dentro de una piscina. Ese registro circula hoy en TikTok convertido en un dibujo animado de Bob Esponja, con peces vestidos con overoles naranjos dentro de la jaula mientras el personaje sumerge el contenedor en el agua.

    El clip forma parte de lo que un nuevo informe del Instituto de Diálogo Estratégico (ISD) denominó “Slop Jihad”. El documento, compartido en exclusiva con la revista estadounidense Wired, describe una tendencia en la que jóvenes simpatizantes del Estado Islámico y Al Qaeda usan inteligencia artificial generativa para producir montajes, dibujos animados y memes orientados a captar a una nueva generación de seguidores en internet.

    @relt.67

    OSAMA DEBUTS!!! The real american Nightmare! #WWEAI #WWERaw #AIMade #AIWrestling #sora

    ♬ original sound - RELT

    “Este cambio señala una transformación fundamental en la estética de la propaganda yihadista en internet”, concluyó el informe del ISD.

    Adam Hadley, CEO de Tech Against Terrorism, organización antiterrorista respaldada por la ONU, coincidió con el diagnóstico. “La principal preocupación es el creciente volumen y la diversidad de este material”, afirmó. Según explicó, el contenido generado con IA facilita el acceso de público joven a material extremista y reduce la visibilidad de la imagen tradicional del terrorismo.

    “Los usuarios pueden encontrarse sin buscarlo con contenido que glorifica a los perpetradores, como ediciones de fans, caricaturas, memes y otros formatos de entretenimiento. Al interactuar con ese contenido, el algoritmo puede empezar a recomendarles propaganda relacionada y cada vez más explícita”, advirtió Hadley.

    Una adaptación con antecedentes

    Los grupos terroristas islámicos han demostrado su capacidad de adaptarse a nuevos entornos mediáticos para el reclutamiento y la propaganda descentralizada. Ese patrón se observó en el movimiento “Alt Jihad”, de comienzos de la década de 2020, que incorporó la estética de la extrema derecha estadounidense al terrorismo islámico.

    El uso de IA por parte de estos grupos tampoco es nuevo. En 2024, el programa de noticias News Harvest, afiliado al Estado Islámico, comenzó a usar presentadores generados con IA para difundir videos propagandísticos de forma más rápida y económica. El aspecto del contenido actual es, sin embargo, distinto al de ese primer ciclo.

    Miembros de la Yihad Islámica.

    “Es un fenómeno nuevo y sigue creciendo; todavía está lejos de alcanzar su punto máximo. Siempre ha habido contenido de muy mala calidad, pero antes no veíamos cosas como Bob Esponja convertido en propaganda del Estado Islámico”, dijo Moustafa Ayad, investigador en islamismo global del ISD.

    La estética generó rechazo entre parte de los seguidores más tradicionales. “Existe cierta antipatía hacia ella, porque no creen que los creadores de esta basura de IA sean verdaderos creyentes”, señaló Ayad. “Pero algunas cuentas que antes compartían propaganda oficial ahora también están republicando estos videos. Eso demuestra que existe una relación ambivalente con el contenido de Slop Jihad”, agregó.

    TikTok, el canal principal

    TikTok ha sido clave en la estrategia de comunicación de los grupos terroristas islámicos, que aprovechan las recomendaciones algorítmicas de la plataforma. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a TikTok entre las 10 principales plataformas utilizadas para propagar contenido terrorista y extremista.

    Ayad halló un número limitado de videos de Slop Jihad en Instagram y Facebook. La gran mayoría se concentró en TikTok, donde identificó 150 clips de 71 cuentas, con más de 5,4 millones de visualizaciones. Atribuyó esa concentración al algoritmo de la página “Para ti”, que calificó como “hiperorientado a los intereses de los usuarios”, y a “un ecosistema arraigado de apoyo yihadista en la plataforma”.

    TikTok cuestionó las conclusiones del informe. “Este documento llega a conclusiones mal fundamentadas y no refleja cómo utiliza la gente nuestra plataforma. Prohibimos la presencia de organizaciones violentas y que incitan al odio, y empleamos tecnología avanzada de moderación, equipos de seguridad y colaboraciones para detectar y eliminar de forma proactiva el contenido que incumple las normas. Todo el contenido al que se hace referencia en este informe ha sido eliminado de TikTok”, afirmó un portavoz de la red social a Wired.

    Decenas de los clips identificados por el ISD fueron eliminados después de que la publicación los compartiera con TikTok.

    Logo de TikTok. Foto: Archivo

    El medio estadounidense compartió el informe con especialistas que estudian cómo estos grupos usan las redes sociales para radicalizar seguidores. La mayoría coincidió con sus conclusiones. “Lo más llamativo es la facilidad con la que la IA generativa permite a un grupo mucho más amplio y descentralizado de usuarios remezclar figuras e imágenes yihadistas. Ese contenido puede circular por comunidades atraídas no solo por la ideología yihadista, sino también por la violencia o la búsqueda de notoriedad”, explicó Aaron Zelin, investigador del Washington Institute for Near East Policy.

    Ayad admitió que parte del contenido más extremo es difícil de identificar como terrorista, aunque gran parte apoya de forma explícita a estos grupos. TikTok eliminó algunas cuentas que monitoreaba, pero muchas cuentan con perfiles de respaldo, ya anunciados a sus seguidores.

    El investigador concluyó que parte de este contenido permanece activo durante meses y continúa evadiendo los sistemas de moderación, incluidos los modelos de inteligencia artificial diseñados para detectar material terrorista.

    Más sobre:Slop JihadTikTokInteligencia artificialPropaganda yihadistaEstado IslámicoTerrorismo digitalAl QaedaMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    ACHM llama a eliminar cláusula que permitiría cesar del cargo a alcaldes en Ley de Seguridad Municipal

    Entre ellos, sujeto apuntado como falso agente FBI: prisión preventiva para otros tres imputados por red de secuestros

    Subsecretario Vallebona sobre futuro de la economía: “Los brotes verdes van a empezar a aparecer luego”

    Nueve detenidos tras operativo para desbaratar banda dedicada al robo de vehículos en Maipú

    Conaset llama a la prevención en Fiestas Patrias y advierte que 6 de cada 10 conductores transitan a alta velocidad

    Comisionado de la Macrozona Norte entrega nuevos detalles de la camioneta que activó dos minas antitanque en la frontera

    Lo más leído

    1.
    Quién es el empresario ruso cercano a Putin que pagó la fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

    Quién es el empresario ruso cercano a Putin que pagó la fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

    2.
    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    Perú elimina reservas previas para visitar Machu Picchu tras detectar alto número de anulaciones

    3.
    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es

    ¿Se acerca el fin de Reino Unido?: Por qué Escocia, Gales e Irlanda del Norte quieren la independencia y qué tan factible es

    4.
    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    Irán descarta reabrir el estrecho de Ormuz pese al acuerdo con Omán y condiciona el paso a compromisos de EE.UU.

    5.
    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    Reino Unido reforzará capacidad aérea en Malvinas en medio de nuevas tensiones con Argentina por soberanía

    6.
    China pide a Estados Unidos que “deje de prepararse para una guerra en el espacio” y “mantenga la estabilidad estratégica”

    China pide a Estados Unidos que “deje de prepararse para una guerra en el espacio” y “mantenga la estabilidad estratégica”

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Las 3 comunas de la RM con corte de agua programado para este martes

    Así funciona la red de Metro este martes 15 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este martes 15 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Temblor hoy, martes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 15 de septiembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Nueve detenidos tras operativo para desbaratar banda dedicada al robo de vehículos en Maipú
    Chile

    Nueve detenidos tras operativo para desbaratar banda dedicada al robo de vehículos en Maipú

    Conaset llama a la prevención en Fiestas Patrias y advierte que 6 de cada 10 conductores transitan a alta velocidad

    Comisionado de la Macrozona Norte entrega nuevos detalles de la camioneta que activó dos minas antitanque en la frontera

    Subsecretario Vallebona sobre futuro de la economía: “Los brotes verdes van a empezar a aparecer luego”
    Negocios

    Subsecretario Vallebona sobre futuro de la economía: “Los brotes verdes van a empezar a aparecer luego”

    El bono del Tesoro a 10 años toca su mayor nivel desde 2007 en la antesala de la decisión de la Fed

    FMI respalda la agenda económica del gobierno de Kast y proyecta recuperación para 2027

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo
    Tendencias

    Cómo seguir disfrutando la comida en Fiestas Patrias si tienes reflujo

    Adiós a los abrigos y el frío: qué día comienza la primavera en Chile

    Los diagnósticos de cáncer podrían aumentar en un 67% para 2050: cuáles son los cánceres más comunes

    Jugador del Betis acusa amenazas e insultos tras ocupar una camiseta en apoyo a Ceuta
    El Deportivo

    Jugador del Betis acusa amenazas e insultos tras ocupar una camiseta en apoyo a Ceuta

    Aranza Villalón le da a Chile el tercer oro en los Juegos Odesur

    ¿Fue responsable Vozinha del gol de Concepción ante Colo Colo? Expertos se dividen por el nivel del arquero de Cabo Verde

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas
    Tecnología

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”
    Cultura y entretención

    Edo Caroe: “Yo no estoy tan cercano al comediante atormentado”

    15 cosas que (quizás) no sabías de Pateando Piedras de Los Prisioneros

    The Pitt y La Maldición de Widow’s Bay se coronan en los Emmy 2026

    Bebé Gabriel o bebé Rumi: la lucha legal por la custodia de un niño gestado en vientre subrogado en EE.UU.
    Mundo

    Bebé Gabriel o bebé Rumi: la lucha legal por la custodia de un niño gestado en vientre subrogado en EE.UU.

    Quién es el empresario ruso cercano a Putin que pagó la fiesta posterior a la boda de Donald Trump Jr. en Bahamas

    Lavrov asegura que se reunirá con Marco Rubio en los márgenes de la Asamblea General de la ONU en Nueva York

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”