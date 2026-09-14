“Slop Jihad”: la propaganda yihadista con IA que gana terreno en TikTok

Los grupos terroristas islámicos han demostrado su capacidad de adaptarse a nuevos entornos mediáticos para el reclutamiento y la propaganda descentralizada.

Hace más de una década, el Estado Islámico difundió un video en el que ahogaba a hombres encerrados en una jaula, dentro de una piscina. Ese registro circula hoy en TikTok convertido en un dibujo animado de Bob Esponja, con peces vestidos con overoles naranjos dentro de la jaula mientras el personaje sumerge el contenedor en el agua.

El clip forma parte de lo que un nuevo informe del Instituto de Diálogo Estratégico (ISD) denominó “Slop Jihad”. El documento, compartido en exclusiva con la revista estadounidense Wired, describe una tendencia en la que jóvenes simpatizantes del Estado Islámico y Al Qaeda usan inteligencia artificial generativa para producir montajes, dibujos animados y memes orientados a captar a una nueva generación de seguidores en internet.

“Este cambio señala una transformación fundamental en la estética de la propaganda yihadista en internet”, concluyó el informe del ISD.

Adam Hadley, CEO de Tech Against Terrorism, organización antiterrorista respaldada por la ONU, coincidió con el diagnóstico. “La principal preocupación es el creciente volumen y la diversidad de este material”, afirmó. Según explicó, el contenido generado con IA facilita el acceso de público joven a material extremista y reduce la visibilidad de la imagen tradicional del terrorismo.

“Los usuarios pueden encontrarse sin buscarlo con contenido que glorifica a los perpetradores, como ediciones de fans, caricaturas, memes y otros formatos de entretenimiento. Al interactuar con ese contenido, el algoritmo puede empezar a recomendarles propaganda relacionada y cada vez más explícita”, advirtió Hadley.

Una adaptación con antecedentes

Los grupos terroristas islámicos han demostrado su capacidad de adaptarse a nuevos entornos mediáticos para el reclutamiento y la propaganda descentralizada. Ese patrón se observó en el movimiento “Alt Jihad”, de comienzos de la década de 2020, que incorporó la estética de la extrema derecha estadounidense al terrorismo islámico.

El uso de IA por parte de estos grupos tampoco es nuevo. En 2024, el programa de noticias News Harvest, afiliado al Estado Islámico, comenzó a usar presentadores generados con IA para difundir videos propagandísticos de forma más rápida y económica. El aspecto del contenido actual es, sin embargo, distinto al de ese primer ciclo.

Miembros de la Yihad Islámica.

“Es un fenómeno nuevo y sigue creciendo; todavía está lejos de alcanzar su punto máximo. Siempre ha habido contenido de muy mala calidad, pero antes no veíamos cosas como Bob Esponja convertido en propaganda del Estado Islámico”, dijo Moustafa Ayad, investigador en islamismo global del ISD.

La estética generó rechazo entre parte de los seguidores más tradicionales. “Existe cierta antipatía hacia ella, porque no creen que los creadores de esta basura de IA sean verdaderos creyentes”, señaló Ayad. “Pero algunas cuentas que antes compartían propaganda oficial ahora también están republicando estos videos. Eso demuestra que existe una relación ambivalente con el contenido de Slop Jihad”, agregó.

TikTok, el canal principal

TikTok ha sido clave en la estrategia de comunicación de los grupos terroristas islámicos, que aprovechan las recomendaciones algorítmicas de la plataforma. Un informe de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ubicó a TikTok entre las 10 principales plataformas utilizadas para propagar contenido terrorista y extremista.

Ayad halló un número limitado de videos de Slop Jihad en Instagram y Facebook. La gran mayoría se concentró en TikTok, donde identificó 150 clips de 71 cuentas, con más de 5,4 millones de visualizaciones. Atribuyó esa concentración al algoritmo de la página “Para ti”, que calificó como “hiperorientado a los intereses de los usuarios”, y a “un ecosistema arraigado de apoyo yihadista en la plataforma”.

TikTok cuestionó las conclusiones del informe. “Este documento llega a conclusiones mal fundamentadas y no refleja cómo utiliza la gente nuestra plataforma. Prohibimos la presencia de organizaciones violentas y que incitan al odio, y empleamos tecnología avanzada de moderación, equipos de seguridad y colaboraciones para detectar y eliminar de forma proactiva el contenido que incumple las normas. Todo el contenido al que se hace referencia en este informe ha sido eliminado de TikTok”, afirmó un portavoz de la red social a Wired.

Decenas de los clips identificados por el ISD fueron eliminados después de que la publicación los compartiera con TikTok.

Logo de TikTok. Foto: Archivo

El medio estadounidense compartió el informe con especialistas que estudian cómo estos grupos usan las redes sociales para radicalizar seguidores. La mayoría coincidió con sus conclusiones. “Lo más llamativo es la facilidad con la que la IA generativa permite a un grupo mucho más amplio y descentralizado de usuarios remezclar figuras e imágenes yihadistas. Ese contenido puede circular por comunidades atraídas no solo por la ideología yihadista, sino también por la violencia o la búsqueda de notoriedad”, explicó Aaron Zelin, investigador del Washington Institute for Near East Policy.

Ayad admitió que parte del contenido más extremo es difícil de identificar como terrorista, aunque gran parte apoya de forma explícita a estos grupos. TikTok eliminó algunas cuentas que monitoreaba, pero muchas cuentan con perfiles de respaldo, ya anunciados a sus seguidores.

El investigador concluyó que parte de este contenido permanece activo durante meses y continúa evadiendo los sistemas de moderación, incluidos los modelos de inteligencia artificial diseñados para detectar material terrorista.