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    Ministro de Cultura israelí pide retirar la nacionalidad a realizadores del documental sobre muertes en Gaza premiado en Venecia

    Miki Zohar acusó que los directores Yuval Abraham y Rachel Szor traicionaron al Estado, ya que su cinta denuncia el uso de la inteligencia artificial por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para matar civiles en el enclave palestino.

    Por 
    Lya Rosen
    Los realizadores israelíes Yuval Abraham y Rachel Szor durante la premiación de su documental NAZA en el Festival Internacional de Cine de Venecia. Foto: Manuele Mangiarotti/IPA via ZUMA / DPA.

    El ministro de Cultura de Israel, Miki Zohar, pidió este domingo retirar la nacionalidad a los directores israelíes del premiado documental NAZA, Yuval Abraham y Rachel Szor, al acusarlos de “traición”.

    Esto, porque su realización denuncia el uso de la inteligencia artificial por parte de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para matar civiles en la Franja de Gaza.

    “El triunfo de la infame película NAZA en el Festival de Venecia es indignante”, comenzó asegurando el secretario de Estado en un mensaje en redes sociales.

    Para después asegurar que “el desprecio que arde en sus creadores, dispuestos a dañar a su patria con tal de obtener el aplauso de antisemitas de todo el mundo, es inconcebible y constituye una traición al Estado”.

    En su publicación en X, Zohar también detalló que “precisamente por eso impulsé la importante reforma cinematográfica, para que los ciudadanos israelíes no tengan que pagar de su propio bolsillo por el daño causado a los soldados de las FDI y al Estado de Israel”.

    “Como ministro de Cultura, actuaré de inmediato para revocar la ciudadanía israelí de estos despreciables creadores por traicionar al Estado”, culminó solicitando el ministro israelí en su mensaje.

    El documental NAZA obtuvo el Premio Especial del Jurado del Festival Internacional de Cine de Venecia, en la 83ª edición del prestigioso certamen que culminó este sábado en la ciudad italiana.

    Su título hace referencia al acrónimo eufemístico que utilizan los servicios de inteligencia israelíes para indicar el número de civiles que se espera que mueran en un ataque aéreo: “Nezek Agavi”, que significa daño colateral.

    Una escena del documental NAZA, dirigido por Yuval Abraham y Rachel Szor. Imagen promocional.

    La polémica cinta fue filmada en secreto por la noche en los tejados de Tel Aviv durante la guerra de Gaza e incluye entrevistas con 24 oficiales de inteligencia militar, soldados y denunciantes, como consignó Euronews.

    Abraham y Szor ya habían codirigido, junto a los palestinos Basel Adra y Hamdan Ballal, No Other Land, filme que ganó el Oscar al Mejor Largometraje Documental en 2025 y muestra la destrucción de Masafer Yatta, una comunidad en la Cisjordania ocupada.

    Más sobre:IsraelMiki ZoharMinistro de CulturaNAZADocumentalYuval AbrahamRachel SzorGazaFDIVeneciaMundo

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