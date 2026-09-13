Trump pide a Zelensky no agredir refinerías rusas: “que ataque objetivos, pero no combustible”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: @WhiteHouse en X.

Donald Trump, Presidente de Estados Unidos, responsabilizó por la insuficiencia de combustible diésel en el mundo al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

Durante su visita a Irlanda, el republicano solicitó a Kiev el cese de ataques a refinerías y señaló que ya conversó con su par Volodymyr Zelensky al respecto.

“El señor Zelensky tiene que hacer una cosa: debe dejar de derribar el diésel en Rusia. Que ataque objetivos, pero no combustible diésel, porque está causando una escasez del diésel”, reclamó.

En una aparente desvinculación del bloqueo al Estrecho de Ormuz, desencadenado por ataques de EE.UU. e Israel a Irán, Trump afirmó que la falta de combustible a nivel mundial “no la está provocando Medio Oriente, esto es producto de lo que está pasando con Rusia y Ucrania”.

Las declaraciones del Mandatario nortemericano se enmarcan en una intensificación de ataques cruzados entre Kiev y Moscú.

Por su parte, Rusia arremetió con una nueva ofensiva aérea reciente, consistente en 453 vehículos aéreos no tripulados. 409 de ellos fueron neutralizados por las defensas ucranianas.

Ucrania, en tanto, acentuó sus operaciones con drones en territorio ruso. Entre los últimos ataques de Kiev se encuentran embestidas contra una refinería de Nizhnekamsk y otra en Slaviansk-na-Kubani, en el sur de Rusia. Esta última, según autoridades militares ucranianas, abastecería a las Fuerzas Armadas rusas.

Asimismo, desde Rusia denunciaron un ataque ucraniano contra camiones cisterna que transportaban combustible a la central nuclear de Zaporiyia.