Decretan prisión preventiva para mujer acusada de golpear a sus tres hijos en Alto Hospicio

Una mujer quedó en prisión preventiva luego de ser formalizada por parricidio frustrado, abandono reiterado, lesiones, maltrato relevante y amenazas, tras ser acusada de haber golpeado a sus tres hijos en Alto Hospicio, Región de Tarapacá.

De acuerdo a lo informado por la fiscal de la Unidad de Género, María Alejandra Jorquera, el pasado lunes 7 de septiembre, en horas de la tarde, la imputada de nacionalidad venezolana agredió físicamente a su hijo de 10 años y a sus mellizas de 3 años. A una de ellas, le arrojó un cuchillo que no le impactó gracias a la acción de su hermano.

En ese contexto, vecinos que arrendaban piezas del mismo domicilio intentaron ayudar a los niños. Sin embargo, la imputada los amenazó de muerte portando cuchillos, lesionando a dos de ellos en medio de forcejeos, según reportó el Ministerio Público.

Junto con ello, su conviviente, también de nacionalidad venezolana, amenazó a vecinos. No obstante, ambos fueron detenidos.

La Fiscalía solicitó ampliar su arresto, para poder concretar diligencias junto a la Sección de Investigación Policial (SIP) de la Tercera Comisaría de Carabineros. En esas diligencias se logró acreditar que los menores de edad eran habitualmente agredidos por su madre, dejados solos durante las noches y que no mantenían cuidados mínimos de salud, alimentación ni vestuario.

A propósito de lo mismo, la Fiscalía logró la prisión preventiva de la mujer, luego que el Juzgado de Garantía de Alto Hospicio ante el que fue formalizada considerara que su libertad constituía un peligro para la seguridad de la sociedad y las víctimas. En tanto, su conviviente fue formalizado por amenazas y quedó sujeto a las medidas cautelares de arraigo nacional y prohibición de acercarse a los niños y a los vecinos.

Los menores de edad, por su parte, quedaron bajo protección del Tribunal de Familia.