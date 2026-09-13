SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La mejor temporada de su vida y su segundo Grand Slam: Alexander Zverev vence a Ben Shelton y se corona en el US Open

    El alemán superó al estadounidense en Nueva York, por parciales de 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, para conseguir el segundo major de su palmarés y consagrar el mejor año de su carrera.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Alexander Zverev. Foto: @atptour (X).

    Alexander Zverev busca ser la nueva cara del tenis. El alemán venció a Ben Shelton en la final del US Open, por parciales de 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, en tres horas y 33 minutos de juego, y obtuvo su segunda corona de Grand Slam en la mejor temporada de su vida.

    Sascha, que venía de romper su mala racha a nivel major en Roland Garros, se instaló en la final como el gran favorito. Afrontó su tercera definición consecutiva de un Grand Slam (lo hizo antes en París y Wimbledon) como el primer sembrado del certamen.

    Es el que más victorias acumuló en el año tanto en torneos majors (24) como a nivel general (52). Mientras que el historial ante Shelton también era a favor del alemán, con cinco victorias en los cinco enfrentamientos entre sí (ahora seis) y 10 de los 11 sets disputados a su favor. Era el predilecto en Queens, pese al deseo local.

    Shelton llegó a la definición con una pesada mochila en su espalda. Lo hizo con la misión de cortar una extensa sequía estadounidense de 23 años y 90 torneos Grand Slam sin un ganador del gigante norteamericano. El último en obtener uno fue Andy Roddick, que precisamente se coronó en Flushing Meadows en 2003. Sin embargo, la mala racha continuará.

    Un Sascha infranqueable

    Zverev comenzó con todo. Respondió de gran manera ante los golpes de Shelton, que cerró un primer game con una doble falta. El alemán quebró de arranque, en un reflejo de la solidez que mostraría durante la definición.

    Sería un golpe tras golpe en un partido que comenzó a evidenciar algunas falencias del norteamericano. Este, por momentos, sufrió por apresurase en su drive. La experiencia se empezó a notar. Un nuevo break le permitió quedarse con el set por 6-3.

    El segundo parcial fue realmente apretado, extendiéndose hasta el tie break. A Shelton se le presentó la oportunidad de quebrar en el desempate, pero el alemán se mostró infranqueable y se impuso con holgura.

    Zverev llegó a la final con un paso de menos a más en el torneo. Pese a las dudas en su comienzo en Nueva York, el alemán comenzó a desplegar su mejor tenis, mostrando una gran solidez en la final. Prácticamente no tuvo errores.

    El alemán no mostró falencias en su juego. Nunca bajó su convincente postura y se quedó con otro disputado tercer set. Logró salir de la primera opción de quiebre de Shelton con su servicio. Sacó realmente bien durante todo el encuentro.

    Shelton venía teniendo grandísimos destellos, pero no le bastaba para lograr derrivar a Zverev. No obstante, aprovechó sus casi únicas dudas en el duodécimo game para quebrar y quedarse con la tercera manga, desatando el festejo del público local.

    Aunque la ilusión se disipó rápidamente, ya que el alemán quebró de entrada en el cuarto set. Esto sacó de partido a un desconcertado Shelton, que volvió a ceder un break en el séptimo game. La distancia ya era irrecuperable y el teutón se coronó.

    Su madurez personal y deportiva le permitieron alzarse con un nuevo título de Grand Slam. Si a principios de año era su gran deuda, Sascha cerró el último major de la temporada por lo alto, disputando tres de cuatro finales y obteniendo dos títulos.

    A sus 29 años, Zverev aprovechó la lesión de Jannik Sinner y la ausencia de más de cinco meses de un limitado Carlos Alcaraz. Hoy por hoy, está en lo más alto de su carrera y acecha al transalpino, que se encuentra en la cima del ranking ATP. El alemán tiene grandes opciones de terminar el año arrebatándole el primer puesto.

    Más sobre:TenisPolideportivoUS OpenAlexander ZverevBen SheltonGrand Slam

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Presidente de Lituania confirma derribo de dron en su espacio aéreo por cazas de la OTAN y apunta a posible origen ruso

    Wom cumple y repone la boleta de garantía por proyecto FON de casi $13 mil millones

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo

    Trump compara el “bulo” del peligro de la IA con el “timo” del cambio climático

    De La Consentida al Gorro de Lana: llega vinilo con compilación de cuecas y tonadas clásicas para las Fiestas Patrias

    Lo más leído

    1.
    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    Ni la visita de Córdova y Correa en Brasil lo convenció: las razones de Erick Pulgar para darle un nuevo portazo a la Roja

    2.
    Triunfazo del Betis: el equipo de Manuel Pellegrini brilla en Villarreal y es sublíder de LaLiga

    Triunfazo del Betis: el equipo de Manuel Pellegrini brilla en Villarreal y es sublíder de LaLiga

    3.
    La Roja confirma dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre

    La Roja confirma dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre

    4.
    Repasa el triunfo de Betis contra Villarreal que deja al elenco de Manuel Pellegrini como sublíder de LaLiga

    Repasa el triunfo de Betis contra Villarreal que deja al elenco de Manuel Pellegrini como sublíder de LaLiga

    5.
    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    Podrá seguir rompiendo récords: la favorable evolución de Fernando Zampedri que tranquiliza a Daniel Garnero y a la UC

    6.
    Entradas agotadas y Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Entradas agotadas y Nicolás Massú encima de los detalles: así se prepara la histórica serie de Copa Davis ante España

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    El popular ingrediente de cocina que fue relacionado con la obesidad y otros cambios metabólicos en un estudio

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Estos medicamentos pueden alterar tu intestino y microbiota por años, según un estudio

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Servicios

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Peaje a luca por Fiestas Patrias: revisa los horarios y rutas con la medida que comienza el jueves

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 11 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    ¿Cómo instalar correctamente la bandera chilena y cuándo es obligatorio?

    Corte acoge recurso de protección y anula traspaso de inmuebles de la Cordesan a SLEP Santiago Centro

    Wom cumple y repone la boleta de garantía por proyecto FON de casi $13 mil millones
    Negocios

    Wom cumple y repone la boleta de garantía por proyecto FON de casi $13 mil millones

    LarrainVial entrará a la propiedad de CIO Invest como socio minoritario

    Rosanna Costa: “Si bien se anticipa que la economía retomará impulso hacia 2027, no puede descartarse que su debilidad sea más persistente”

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE
    Tendencias

    Con Stephanie Vaquer haciendo historia: la noche que coronó el vínculo entre Chile y la WWE

    Aumenta la probabilidad de lluvia en Santiago para las Fiestas Patrias: este día podrían caer precipitaciones

    Revelan la posible causa de muerte de la actriz Hayden Panettiere

    La satisfacción de Manuel Pellegrini tras el triunfo de Betis en Villarreal: “Este era un partido de seis puntos”
    El Deportivo

    La satisfacción de Manuel Pellegrini tras el triunfo de Betis en Villarreal: “Este era un partido de seis puntos”

    La Roja confirma dos amistosos para la fecha FIFA de noviembre

    Triunfazo del Betis: el equipo de Manuel Pellegrini brilla en Villarreal y es sublíder de LaLiga

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas
    Tecnología

    ¿Estamos perdiendo el control de la inteligencia artificial? Los incidentes que encienden las alarmas

    Review del Huawei Watch GT 7 Pro: diseño de titanio y batería para varios días

    Dario Amodei pide bajar la velocidad de la IA: por qué el jefe de Anthropic cree que la industria está avanzando demasiado rápido

    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo
    Cultura y entretención

    Sonido, tecnología y experimentación: las coordenadas de la segunda edición del programa Fuera de Campo

    De La Consentida al Gorro de Lana: llega vinilo con compilación de cuecas y tonadas clásicas para las Fiestas Patrias

    Congreso celebrará en vivo su disco Por Amor al Viento con un concierto único en Teatro CA660

    Presidente de Lituania confirma derribo de dron en su espacio aéreo por cazas de la OTAN y apunta a posible origen ruso
    Mundo

    Presidente de Lituania confirma derribo de dron en su espacio aéreo por cazas de la OTAN y apunta a posible origen ruso

    Trump compara el “bulo” del peligro de la IA con el “timo” del cambio climático

    AfD alcanza el 30% de intención de voto en Alemania, con 10 puntos de ventaja sobre la CDU/CSU

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo
    Paula

    Sara Montecinos, toda una vida corriendo

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”