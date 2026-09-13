La mejor temporada de su vida y su segundo Grand Slam: Alexander Zverev vence a Ben Shelton y se corona en el US Open

Alexander Zverev busca ser la nueva cara del tenis. El alemán venció a Ben Shelton en la final del US Open, por parciales de 6-3, 7-6(2), 5-7 y 6-2, en tres horas y 33 minutos de juego, y obtuvo su segunda corona de Grand Slam en la mejor temporada de su vida.

Sascha, que venía de romper su mala racha a nivel major en Roland Garros, se instaló en la final como el gran favorito. Afrontó su tercera definición consecutiva de un Grand Slam (lo hizo antes en París y Wimbledon) como el primer sembrado del certamen.

Es el que más victorias acumuló en el año tanto en torneos majors (24) como a nivel general (52). Mientras que el historial ante Shelton también era a favor del alemán, con cinco victorias en los cinco enfrentamientos entre sí (ahora seis) y 10 de los 11 sets disputados a su favor. Era el predilecto en Queens, pese al deseo local.

Shelton llegó a la definición con una pesada mochila en su espalda. Lo hizo con la misión de cortar una extensa sequía estadounidense de 23 años y 90 torneos Grand Slam sin un ganador del gigante norteamericano. El último en obtener uno fue Andy Roddick, que precisamente se coronó en Flushing Meadows en 2003. Sin embargo, la mala racha continuará.

Un Sascha infranqueable

Zverev comenzó con todo. Respondió de gran manera ante los golpes de Shelton, que cerró un primer game con una doble falta. El alemán quebró de arranque, en un reflejo de la solidez que mostraría durante la definición.

Sería un golpe tras golpe en un partido que comenzó a evidenciar algunas falencias del norteamericano. Este, por momentos, sufrió por apresurase en su drive. La experiencia se empezó a notar. Un nuevo break le permitió quedarse con el set por 6-3.

El segundo parcial fue realmente apretado, extendiéndose hasta el tie break. A Shelton se le presentó la oportunidad de quebrar en el desempate, pero el alemán se mostró infranqueable y se impuso con holgura.

Zverev llegó a la final con un paso de menos a más en el torneo. Pese a las dudas en su comienzo en Nueva York, el alemán comenzó a desplegar su mejor tenis, mostrando una gran solidez en la final. Prácticamente no tuvo errores.

El alemán no mostró falencias en su juego. Nunca bajó su convincente postura y se quedó con otro disputado tercer set. Logró salir de la primera opción de quiebre de Shelton con su servicio. Sacó realmente bien durante todo el encuentro.

Shelton venía teniendo grandísimos destellos, pero no le bastaba para lograr derrivar a Zverev. No obstante, aprovechó sus casi únicas dudas en el duodécimo game para quebrar y quedarse con la tercera manga, desatando el festejo del público local.

Aunque la ilusión se disipó rápidamente, ya que el alemán quebró de entrada en el cuarto set. Esto sacó de partido a un desconcertado Shelton, que volvió a ceder un break en el séptimo game. La distancia ya era irrecuperable y el teutón se coronó.

Su madurez personal y deportiva le permitieron alzarse con un nuevo título de Grand Slam. Si a principios de año era su gran deuda, Sascha cerró el último major de la temporada por lo alto, disputando tres de cuatro finales y obteniendo dos títulos.

A sus 29 años, Zverev aprovechó la lesión de Jannik Sinner y la ausencia de más de cinco meses de un limitado Carlos Alcaraz. Hoy por hoy, está en lo más alto de su carrera y acecha al transalpino, que se encuentra en la cima del ranking ATP. El alemán tiene grandes opciones de terminar el año arrebatándole el primer puesto.