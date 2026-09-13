Con un error de Vozinha: revisa el gol con el que Deportes Concepción sorprende a Colo Colo en el Monumental

Deportes Concepción sorprende a Colo Colo en el estadio Monumental. El conjunto lila se puso por delante en el marcador a través de un cabezazo de Norman Rodríguez, en una jugada que tiene como principal apuntado a Vozinha.

El arquero de Cabo Verde, que ya había debutado por la Copa Chile y en condición de visita por la Liga de Primera, tuvo su estreno oficial con la camiseta alba en calidad de local.

Sin embargo, en su primera presentación frente a su público, protagonizó una intervención que no pasó desapercibida. En el minuto 12, el arquero africano intentó conectar un centro que venía desde el tiro de esquina y quedó expuesto. Esto se debe a que Norman Rodríguez lo anticipó y le ganó la pulseada con un cabezazo.