Reñida pelea por ser el Chile 2: la U golea en La Serena y no se despega de la UC

La U supera a Deportes La Serena y no se despega de la UC en la lucha por el Chile 2.

Luego de la victoria de la UC a Palestino, en la noche del sábado, Universidad de Chile tenía prohibido regalar puntos en La Portada en la apretada lucha por el Chile 2 de la Copa Libertadores 2027. El equipo azul hizo la tarea. Superó por 3-0 a Deportes La Serena y no regala espacio.

La U tenía bajas importantes como Lucas Barrera, Marcelo Morales y Charles Aránguiz, todos titulares. En el caso del Príncipe, afuera por lesión, cuando no está el mediocampo del equipo laico es distinto. Bajo este contexto, Fernando Gago recompuso su oncena, privilegiando un juego más directo. Dejando a Tobías Reinhart en el eje, más una labor mixta de Agustín Arce, Reyna y Guerrero fueron los aleros. Mientras que Juan Martín Lucero fue el 9, con Eduardo Vargas flotando.

Una U. de Chile líquida, con demarcaciones movibles (Nicolás Fernández, por la izquierda, transitaba entre ser central y lateral), careció de claridades durante la primera mitad. Le faltó paciencia y elaboración. Al estar Lucero como centrodelantero, era Vargas quien se recogía y se vestía como armador, sin embargo los volantes abiertos no eran factor en ataque. El primer acercamiento fue en los 15′, con un cabezazo desviado de Lucero.

Con el paso de los minutos, La Serena fue equiparando y empezó a tener mayor control, aunque sin inquietar demasiado a la portería de Castellón. Teniendo jugadores de buen pie, los papayeros movían la pelota con criterio, aunque le faltaba más pólvora arriba (no fue el día para Ángelo Henríquez). Esa elaboración que insinuaban los granates era la que no tenía la U, que igualmente casi se va al descanso con ventaja.

Remata Hormazábal y el zaguero Rasso se lanza para evitar el gol en la línea. Lo consigue dos veces. Entre Vargas y Lucero rondaron la ocasión de convertir, hasta que se sanciona falta sobre Mac Allister. Una acción desordenada fue lo más claro (paradójicamente) de la U en el área contraria.

La apuesta de la primera mitad no resultó en los azules. Gago, aparentemente tomó nota, y mandó a Marcelo Díaz en lugar de Reyna. El efecto del movimiento aún no se aplicaba y la U abrió el marcador. Gol de camarín fue el que hizo Agustín Arce en los 46′. Tras un mal rechazo de Mac Allister, el seleccionado chileno saca un remate cruzado para romper la paridad.

El segundo tiempo tuvo menos trabas que la primera mitad. Con más espacios, el elenco del chuncho pegó nuevamente en los 54′ vía Fabián Hormazábal. El lateral definió con un vistoso taco, en posición de 9, tras un centro de Guerrero desde la derecha. Sacando rédito a un par de ventanas que dejó abiertas La Serena en su defensa, la U quedaba arriba.

La visita estaba reordenada y con el resultado a su favor, apostó por empezar a jugar de contragolpe. Ya tenía un mediocampo más numeroso, con Díaz apoyando Reinhart y Arce. Este último se salvó de la tarjeta roja, por un codazo sobre Bruno Gutiérrez (dar o intentar dar). La Serena no renunció a buscar el partido y tuvo opciones, aunque sin definición. Diego Rubio contó con un par de cabezazos que por muy poco no acabaron en gol. Lo inexplicable de Felipe Gutiérrez fue haber reemplazado a Jeisson Vargas, su hombre más talentoso, con el marcador abajo. Si no es por cansancio, no tenía justificación.

En el tiempo añadido, un testazo de Igor Lichnovsky puso el 3-0 definitivo. Con mejor segundo tiempo en relación con el primero, la U suma 42 puntos e iguala a Católica. En diferencia de goles, ahora los cruzados están arriba por uno (+17 vs. +16).

Mac Allister se barre ante el remate de Vargas. ALEJANDRO PIZARRO/PHOTOSPORT

Ficha del partido

La Serena: J. I. Tapia; I. Rasso, F. Mac Allister, R. Delgado; B. Gutiérrez, M. Marín (81’, S. Díaz), G. Escalante, F. Dinamarca (71′, J. Gutiérrez); F. Chamorro (81′, M. Pinto); J. Vargas (71′, A. Oroz) y A. Henríquez (49′, D. Rubio). DT: F. Gutiérrez.

U. de Chile: G. Castellón; F. Hormazábal, N. Ramírez, M. Zaldivia, N. Fernández (73′, I. Lichnovsky); G. Reyna (46′, M. Díaz), T. Reinhart, A. Arce, M. Guerrero; E. Vargas y J. M. Lucero (73′, I. Vásquez). DT: F. Gago.

Goles: 0-1, 46′, Arce, remate cruzado con la izquierda; 0-2, 54′, Hormazábal, define de taco tras centro de Guerrero; 0-3, 90′+4′, Lichnovsky, cabezazo tras córner.

Árbitro: M. Riquelme. Amonestó a Delgado (LS); Vargas, Arce, Guerrero (U).

Estadio La Portada. Asistieron 7.031 personas.

En cursiva, jugadores juveniles.