Las confesiones de Ángelo Henríquez: “Me asustaba mucho cuando no lograba mis objetivos; me olvidé de disfrutar el fútbol”

Entrevista con Ángelo Henríquez: “Me asustaba cuando no lograba mis objetivos y me olvidé de disfrutar el fútbol”.

Ángelo Henríquez (32 años) se prepara para enfrentar a la U. Este domingo (15 horas), Deportes La Serena recibe al equipo de Fernando Gago. En la previa del duelo ante el club donde se formó, el atacante habla con el El Deportivo sobre su presente, recuerda su paso por el Manchester United y la Premier League. También reflexiona sobre las expectativas que alguna vez rodearon su carrera.

¿Cómo anticipa el partido ante la U?

Siempre es especial jugar contra el equipo donde empecé, pero ahora estoy del otro lado, así que buscando la victoria. Esperemos sumar, si es que no se puede ganar, al menos sumar. Sabemos que la U viene muy bien. Va a ser un partido muy difícil. En lo personal, he estado jugando más seguido, dejando las lesiones atrás y espero seguir de esa forma. Ojalá pueda ayudar al equipo a ganar. Si es que puede ser con un gol, sería ideal.

Llegan en un buen momento, ¿que cambió en Deportes La Serena?

Hemos trabajado siempre de la misma manera, no hemos perdido la convicción. Todo es un proceso y el nuestro ha ido de menos a más. Tenemos un buen equipo, con buenos jugadores, de buen pie. Creo que lo hemos demostrado todo el año, pero no se nos habían dado los resultados. Con paciencia, insistiendo, con resiliencia y confiando en el proceso, estamos teniendo los resultados para los que hemos trabajado. Se han sumado jugadores importantes y nos ayudaron a crecer. Todo suma para que ahora mismo estemos en este momento. Ojalá mantenerlo.

¿No le es raro tener a un excompañero como entrenador?

Al principio sí, porque no hay mucha diferencia de edad entre Felipe (Gutiérrez) y yo. Pero el fútbol es así y hay que respetar los rangos. Tenemos una relación de mucho respeto. Él trabaja muy bien. Ya lo había visto el año pasado cuando estuvo como ayudante de (Cristian) Paulucci. Ahí ya se veía que está preparado. Además tuvo una gran carrera como jugador y la calidad que tenía te da una idea de cómo va a ser su estilo de juego como entrenador. De hecho, era algo que me llamaba mucho la atención y fue una de las razones por las que decidí quedarme en La Serena.

¿Cómo ve a la U de Fernando Gago? El plantel tiene a excompañeros que tuvo en la U y en la Roja.

Es un equipo de mucha jerarquía e intenso, con muy buenos jugadores en todas las líneas. Por detalles no está más cerca de Colo Colo, pero es un equipo para ser campeón. Nosotros vamos a preparar el partido pensando que hay que estar a la altura de un equipo que pelea por el campeonato y que estará en copa internacional el próximo año. Nuestra intención es ganarles.

Henríquez en un partido contra la U. DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

¿En qué momento de su carrera se encuentra?

Me tocó volver a Chile por distintas situaciones y lo he disfrutado. Durante mucho me pasaba que veía el fútbol como un lugar donde debía romper barreras, escalar velozmente y lograr objetivos lo más rápido posible. Entonces me asustaba mucho cuando no cumplía con objetivos y siento que de alguna manera me olvidé de disfrutar el fútbol. Esta es una carrera linda y hoy lo estoy disfrutando, viviendo los momentos buenos y los malos sin preocuparme tanto. Si no cumplo un objetivo, no me voy a echar a morir. Vivo el día a día, valoro los momentos y el crecimiento. Es algo que tal vez en algún momento no valoraba. Siento que tengo mucho camino por delante. Obviamente que siempre estoy con la intención de mejorar, de aprender. Sigo poniéndome objetivos para cumplir y para mejorar, pero al mismo tiempo disfrutando el proceso.

¿Cómo se dio ese cambio de mentalidad?

En varios clubes he tenido psicólogos, también he trabajado con psicólogos de forma personal. He ido observando lo que va pasando a lo largo de mi carrera, viendo a otros jugadores, observando todo. Llevo hartos años como jugador profesional, algo tuve que haber aprendido.

¿Se arrepiente de las decisiones que tomó de joven?

No. No siento que tenga una mala carrera. Todo lo que he vivido ha sido muy lindo y se lo daría a cualquiera. He tenido una vida muy linda gracias al fútbol. Pongo las cosas en esa perspectiva y soy un agradecido.

¿Qué recuerdos tiene de su paso por el Manchester United? Ahora hay dos chilenos en la Premier League...

Sí y me tocó compartir con ellos en la Selección. Con Darío (Osorio) también estuvimos en la U, cuando él estaba subiendo al primer equipo. Ahora están en una de las mejores ligas del mundo, compitiendo a muy buen nivel los dos (Osorio y Marcelino Núñez). Es lindo ver a jugadores chilenos jóvenes en ese escenario. Ojalá que puedan mantenerse y seguir creciendo. Si hay algo que tengo para decirles es que lo disfruten y que valoren el lugar donde están. Ojalá, por el bien del fútbol chileno, puedan ir a un grande y aportar lo mejor para la Selección.

¿Tiene contacto con sus excompañeros en Inglaterra? Usted fue dirigido por Alex Ferguson...

Con Ferguson no, pero con algunos jugadores sí. Con los que me he topado jugando en contra en otras ligas. Tengo lindos recuerdos de esos momentos en Inglaterra. Se los daría a cualquiera, porque fue muy lindo lo que viví. Si hay más jugadores chilenos que tienen la oportunidad de ir a esos lugares, les digo que lo hagan.

¿Cuánto tiempo más proyecta su carrera?

Quiero jugar lo que más pueda. Eso requiere mucho trabajo, mucho cuidado personal, mucha motivación y siento que tengo todo eso. Debe ir de la mano con el rendimiento, así los equipos te quieren. Para eso me preparo día a día. Debo seguir ayudando al equipo donde esté, que ahora es la Serena

¿Sueña con volver a la U? ¿O fichar en otro de los grandes?

Por ahora vivo el momento, estoy dando el máximo para ayudar a La Serena a cumplir los objetivos. Sería lindo volver a la U, porque me siento muy identificado con el club. Sería difícil irme a otro equipo grande. Pero hoy me enfoco en el ahora. No saco nada con soñar e ilusionarme con cosas.

¿Cuál es su meta ahora?

En La Serena empezamos el año con el objetivo de clasificar a una copa internacional. Eso es lo que nos propusimos como grupo y es por eso por lo que estamos peleando. Nos ha tocado estar peleando en la zona baja y por ahí se veía un poco alejado el sueño de clasificar a una copa, pero hoy lo tenemos ahí muy cerca. Depende totalmente de nosotros. Ese es el foco.