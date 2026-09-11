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    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja

    Los futbolistas nacieron fuera del país y cuentan con vínculos familiares con Chile. Sus casos fueron identificados y seguidos por la federación antes de llegar a la convocatoria.

    Por 
    Matías Parker
     
    Lucas Mujica
    Redes sociales, consultas y reuniones presenciales: cómo Nicolás Córdova llegó a los “extranjeros” nominados a la Roja. JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

    La Roja tiene nuevos nombres. Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe aparecen como “invitados” en la nómina de Nicolás Córdova para la gira por Norteamérica. Los tres tienen un antecedente común: nacieron en el extranjero y fueron identificados por la Federación de Fútbol de Chile. El proceso incluyó recopilación de antecedentes, consultas sobre su elegibilidad, seguimiento de sus carreras, además del contacto con los jugadores y sus entornos. Las redes sociales también fueron una vía para detectarlos.

    Durante el verano, Córdova realizó una gira por Europa para ampliar el universo de futbolistas elegibles, con visitas a Portugal, Dinamarca, España y Suiza.

    La prioridad era llegar a jugadores nacidos en el extranjero que cuentan con nacionalidad chilena o ascendencia del país. “Preferimos hacerlo de manera presencial para ir avanzando de manera concreta y posteriormente analizar futuras convocatorias según el nivel que exhiban en determinado momento”, explicó entonces Felipe Correa, gerente de selecciones.

    El objetivo era determinar primero si un futbolista puede representar a Chile y, posteriormente, conocer su disposición. Para ello consideran rendimiento, edad y puesto en el campo de juego. La política busca identificar estos casos con anticipación, antes de que los jugadores puedan ser incorporados a otras selecciones en caso de explotar futbolísticamente.

    La estrategia ya se había aplicado con futbolistas que permanecen en la Roja, como Ben Brereton y Lawrence Vigouroux. En el viaje, Córdova también se contactó a Nils Reichmuth, quien es parte de la convocatoria para la fecha FIFA de septiembre y octubre, y ya jugó ante Portugal y República Democrática del Congo.

    Jetzen Lopez, Zidane Yáñez y Thomas Dean Coulombe.

    Lopez y Coulombe, los nuevos

    Jetzen Lopez nació el 14 de enero de 2007 en Australia. Su padre es chileno. Se desempeña principalmente como mediocampista ofensivo, aunque también puede jugar como extremo izquierdo. El caso comenzó a ser seguido por la Roja durante su desarrollo en Portugal. Antes de llegar al Sporting Braga pasó por las inferiores del Vitória Setúbal. En 2024 se incorporó al Braga, donde avanzó desde la Sub 19 hasta la Sub 23 y actualmente participa en la Liga Revelação.

    Lopez también registra antecedentes con la selección australiana. En 2025 disputó tres amistosos con la Sub 18 de ese país y marcó dos goles ante Uruguay. Esos partidos no le impiden representar a Chile. En marzo de este año, de hecho, fue convocado por la Roja Sub 20 y debutó ante Perú en Quilín.

    Thomas Dean Coulombe nació el 5 de julio de 2007 en Barcelona. Tiene nacionalidad chilena por su madre y estadounidense por su padre. Es defensor, mide 1.82 metros y puede desempeñarse como lateral o central. Su formación se desarrolló principalmente en España, en el Espanyol. Entre 2024 y 2025 estuvo cedido en el Damm, pero volvió a su club de origen.

    Al igual que Lopez, en marzo fue citado a la Sub 20 para los amistosos ante Perú. En su caso, en junio volvió a participar con la selección juvenil en los dos encuentros frente a Brasil. En uno de ellos, disputado en el Estadio Nacional, actuó como lateral izquierdo.

    Coulombe además forma parte de una familia vinculada al fútbol chileno. Su hermana Sofía también es futbolista y durante este año fue nominada a la Roja de Luis Mena.

    Yáñez, un nombre conocido

    El caso de Zidane Yáñez es diferente. El delantero de 18 años tiene una trayectoria más extensa con Chile. Nació el 26 de enero de 2008 en Nueva Jersey, Estados Unidos. Su padre es chileno y su madre, puertorriqueña. Comenzó su formación en la academia de New York Red Bulls y en 2021 pasó al New York City. Durante 2026 firmó con Nashville, aunque se ha mantenido jugando principalmente por Huntsville City, filial del club en la MLS Next Pro. Esta temporada registra 10 partidos, cinco goles y una asistencia.

    Su relación con la Roja ha transcurrido por varias categorías menores. Su primera aparición fue en el Sudamericano Sub 15 de 2024, donde terminó como máximo goleador con cinco tantos. Posteriormente integró la Sub 17 que consiguió la clasificación al Mundial de Qatar y participó en el certamen planetario, donde marcó ante Canadá. Chile quedó eliminado en la fase de grupos.

    Ahora los tres entrenarán con el plantel de la Selección de cara a los amistosos en Norteamérica. El primero será el 26 de septiembre frente a Canadá, en el BMO Field de Toronto. El 29 enfrentará a Estados Unidos en St. Louis y el 6 de octubre cerrará el recorrido ante México en el Memorial Coliseum de Los Angeles.

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