Vozinha será titular ante Deportes Concepción. Fernando Ortiz lo confirma de una manera especial. El técnico de Colo Colo se resiste a llamar al caboverdiano por el apodo que lo hizo famoso en el mundo entero, pero ahora introduce una modificación. Si hasta aquí lo llamó siempre Josimar, su nombre de pila, ahora optó por una forma distinta de ratificarlo.

“Va a jugar Josi”, dijo el estratega, requerido respecto de la presencia del africano, quien tuvo una débil participación en el encuentro ante Huachipato, pese a que no fue demasiado exigido por los acereros.

Un nuevo paso hacia cumplir la cláusula: Vozinha será titular ante Deportes Concepción

La explicación es multifactorial. Por un lado, el entrenador necesita que Vozinha adquiera continuidad. Hasta ahora solo ha disputado dos encuentros: el del domingo, ante los acereros y el choque ante Unión Española, por la Copa Chile. En ambos dio señales de falta de competencia, que se explican por la inactividad después de participar en el Mundial, que incluyó un período de vacaciones.

Ortiz necesita que el golero alcance su mejor nivel lo antes posible. Gabriel Maureira se sumará a la Roja que participará en los Juegos Odesur, lo que le resta una alternativa clave. Quedarán Eduardo Villanueva, quien no ha tenido acción en la actual temporada, y Fernando de Paul, quien se reincorporó hace poco, después de una cirugía.

Vozinha (Foto: Photosport) JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORT

La cláusula

Hay otra explicación igualmente poderosa. El contrato que une a Vozinha con los albos incluye una cláusula que establece mecanismos para la renovación de contrato automática del jugador. Es en ese escenario que se activa la posibilidad de que el guardameta permanezca en el club por todo 2027, una temporada clave, considerando que es altamente probable que el Cacique vuelva a la Copa Libertadores.

Como publicó El Deportivo, para extender su permanencia en el club albo más allá de diciembre, el guardameta debe disputar la mitad de los minutos que juegue el equipo popular.

El conteo consideraba tres partidos de ‘gracia’: el choque ante Unión La Calera, el duelo ante O’Higgins y el Superclásico ante la U, período en que, efectivamente, estaba realizando el acondicionamiento para incorporarse en plenitud al equipo. El conteo comenzó con el choque ante Unión Española. Si el meta actúa en todos los partidos de la Copa Chile hasta una eventual final y en dos encuentros de la Liga de Primera, habrá cumplido la exigencia para quedarse en Macul.

Los albos no contarán con Joaquín Sosa, quien no logró recuperarse de los problemas físicos que ya le impidieron actuar ante Huachipato.