Defensa de Vinko Fodich reconoce que exfiscal admitió vínculo con los hechos, pero sostiene que “no es parte de un secuestro”

Santiago, 11 de Septiembre de 2026. ***MAGISTRADO PROHIBE LA EXHIBICION DE ROSTROS*** El Septimo Juzgado de Garantia de Santiago formaliza investigacion de la Fiscalia Supraterritorial en contra de siete personas, entre ellas el abogado y exfiscal Vinko Fodich, tres funcionarios de la PDI, y el Primo de Franco Parisi, imputados por delitos de asociacion criminal, secuestro extorsivo y extorsion. Diego Martin/Aton Chile

El abogado Felipe Moraga, defensor del exfiscal Vinko Fodich, reconoció que su representado admitió su participación en los hechos investigados por el Ministerio Público, aunque descartó que esta configure los delitos de secuestro, extorsión o asociación criminal que Fiscalía le atribuye.

“ Reconoce la participación en el hecho ”, afirmó Moraga, quien señaló que Fodich prestó declaración durante los días en que permaneció detenido en dependencias de la Policía de Investigaciones (PDI) y que “está en una etapa colaborativa”.

La Fiscalía sostiene que Fodich habría tenido un rol relevante en una trama en la que participaron civiles y funcionarios de la PDI, vinculada a presiones para conseguir el pago de $300 millones. Según sostiene el Ministerio Público, la red utilizaba un falso cuartel policial para retener a víctimas, haciéndoles creer que estaban bajo investigación de la PDI o el FBI para exigirles sumas millonarias de dinero.

“Esa es la trama que plantea el Ministerio Público”, reconoció el defensor. Sin embargo, Moraga marcó distancia con la tesis fiscal: “Nosotros entendemos que no es parte de un secuestro, no es parte propiamente tal de la asociación ilícita, no es parte de la extorsión propiamente tal”.

Según explicó, Fodich sí reconoce “una participación, un vínculo con estas personas que ejecutan este hecho” , pero la defensa cuestiona la calificación jurídica de esa intervención.

El abogado también enfatizó que se trata de un episodio ocurrido en agosto y descartó que corresponda a una operación que llevara años funcionando. “No, esto es un hecho puntual que ocurre en agosto”, sostuvo.