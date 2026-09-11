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    Corte Suprema expulsa a 11 jueces que viajaron al extranjero con licencia médica y rechaza remoción de 26

    La ministra presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, dio cuenta de la decisión del pleno, la tarde de este viernes.

    Por 
    José Navarrete
     
    José Carvajal Vega
    Dragomir Yankovic/Aton Chile DRAGOMIR YANKOVIC/ATON CHILE

    El pleno de la Corte Suprema se reunió este viernes para dar término a las deliberaciones sobre los cuadernos de remoción abiertos en contra de jueces que viajaron fuera del país estando con licencia médica.

    A las 14.30 horas, en una declaración a la prensa, la ministra presidenta del máximo tribunal, Gloria Ana Chevesich, informó la determinación de expulsar a 11 magistrados, tal como lo había adelantado La Tercera.

    “El pleno resolvió remover en votación dividida a 11 integrantes de la judicatura, considerando que no mantuvieron el buen comportamiento que exige el artículo 80 de la Carta Fundamental”, indicó.

    Asimismo, precisó que se rechazó la remoción de 26 jueces. En 11 casos, porque no se alcanzaron los 11 votos requeridos y en 15 porque así lo determinó la mayoría de los 18 ministros activos del máximo tribunal y que votaron en la ocasión.

    La presidenta de la Corte Suprema puntualizó que el universo de casos respecto a los cuales se emitió un pronunciamiento quedó reducido a 37, considerando que hubo casos en los que se estimó que no correspondía decidir ya que no estaban en el cargo cuando viajaron o que renunciaron.

    El 16 de junio, el máximo tribunal informó que decidieron abrir cuaderno de remoción en 42 causas y la semana anterior se había optado por hacerlo en otras 14. Finalmente, fueron 58 los procesos disciplinarios que se abrieron en función del artículo 80 de la Constitución.

    Las deliberaciones se iniciaron esta semana y el pleno determinó que fuese la ministra Chevesich la responsable de dar a conocer a la opinión pública sus resoluciones.

    Para proceder a la expulsión, la sanción debía ser aprobada por 11 de los integrantes del máximo tribunal del país.

    Daniel Urrutia, juez del 7° Juzgado de Garantía de Santiago, y otros pares que arriesgan ser apartados del Poder Judicial, acudieron al Tribunal Constitucional (TC) logrando paralizar sus procesos.

    Según una revisión realizada por La Tercera, son al menos 18 jueces los que hicieron presentaciones en el TC.

    “Las causas que se encuentran suspendidas actualmente por el Tribunal Constitucional serán examinadas y resueltas tan pronto el estado procesal así lo permita”, informó la ministra Chevesich.

    Más sobre:Corte SupremaPoder JudicialLicencias médicasGloria Ana ChevesichTribunal ConstitucionalTCDaniel UrrutiaPurga Suprema

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