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    “Recibí tres millones y medio” y “solo participé una vez”: la declaración de Vinko Fodich en causa por secuestro a ciudadano chino

    El expersecutor se encuentra imputado en una causa por secuestro extorsivo y lavado de dinero. Para el Ministerio Público su rol fue clave en un elaborado timo donde también participaron detectives activos de la PDI.

    Juan Pablo AndrewsPor 
    Juan Pablo Andrews
    DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    El 9 de septiembre, a las 8.50, fue detenido el exfiscal Vinko Fodich Andrade (52). La Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta las afueras de su oficina de abogado privado en Providencia, donde trabajaba con otros exfiscales. Venía llegando en un vehículo BMW cuando un escuadrón lo interceptó y lo hizo subir a un vehículo de la policía civil.

    Para la Fiscalía Supraterritorial el expersecutor tuvo un rol clave en una investigación por secuestro extorsivo y lavado de activos donde figuran como víctimas un ciudadanos chinos.

    En un elaborado timo que se realizó los primeros días de agosto, se dispuso un falso cuartel policial que era utilizado para llevar a víctimas a quienes se les señalaba que estaban siendo investigados por la PDI e incluso el FBI. Les pedían sumas millonarias de dinero. Ahí aparecía Fodich en su rol de abogado, aparentando mesura, para pedir que se hicieran los pagos como una salida.

    En su declaración, a la cual tuvo acceso La Tercera, Fodich reconoció el engaño. Dijo que fue invitado a participar, pero que él no presionó para que se hicieran los pagos. En ciertas partes de su testimonio dijo no recordar los hechos por los que estaba siendo interrogado.

    Si bien la Fiscalía indaga su posible participación en el falso secuestro de varias víctimas, según Fodich él solo tuvo vinculación con un caso.

    Cuando lo detuvieron le incautaron varios pendrives. Lo que también llamó la atención de los detectives ese día fueron dos boletas de depósitos que portaba en su mochila del banco Itaú. Después de todo, dicen quienes conocen de la causa, todos los pagos de las extorsiones se hicieron con dinero en efectivo y podría ser una pista de su rol.

    La declaración

    “Para comenzar, debo señalar que de todas de las personas que están detenidas, conozco a Angelo Stevens, porque es cliente de la oficina, lo hemos representado en muchas causas por delitos económicos de poca monta, temas bancarios y vehículos en prenda”, partió diciendo Fodich al fiscal Pablo Sabaj.

    Fue al instante que reconoció que un chino había sido engañado: “Hace unos dos meses atrás, junio o julio, sabía que Ángelo estaba trabajando con un ciudadano chino de apellido Fu, lo ayudaba con problemas bancarios. Es así que Ángelo me comentó que querían engañar al chino de apellido Fu y que tenía conocidos de la Policía de Investigaciones de Chile, que la idea era citarlo y que en esa circunstancia me avisarían para ir donde él y ser parte de este engaño”.

    “Creo que le hicieron dos citaciones al chino y me hicieron la invitación al cuartel falso”, agregó sobre ese punto.

    El abogado dijo que días previos a que se concretara el secuestro llegó hasta un edificio ubicado en José Miguel Carrera 359, en la comuna de Santiago para conocer el lugar.

    Bajó hasta el piso -1 donde estaba su cliente, otros sujetos y también los detectives imputados en la causa. “A mí se me pedía corroborar la escena que se estaba desarrollando, pero no participé ni en el diseño ni en el desarrollo”, aseguró.

    El secuestro se concretó el 6 de agosto. El chino fue abordado en la calle cuando se encontraba esperando recibir un vale vista por $42 millones. Tres sujetos lo tomaron, lo subieron a una camioneta y lo llevaron hasta el falso cuartel.

    Ese día, Fodich recibió un llamado a las 10.30 para decirle que el chino ya estaba en “la sala de reuniones”. El exfiscal dijo que lo que hizo fue llamar a la hermana del chino para decirle que iría a verlo y que tenía que acompañarlo.

    “Como el plan era simular un cuartel policial, además de decirme que implementarían la sala de reuniones como oficina policial, me dijeron que iba estar un vehículo policial afuera, para hacer más creíble la escena planeada. Así que antes de llegar al lugar, vi un carro policial estacionado afuera del falso cuartel con las balizas azules encendidas, así que, siguiendo con el plan, se lo señalé a la china para que se diera cuenta que en el lugar había presencia de la PDI”, dijo en su declaración.

    En ese sentido agregó: “Cuando entramos al edificio, nos recibió un sujeto vestido formal, por lo que ya he tomado conocimiento, era el sujeto de nombre Moraga Parisi, y nos dirigimos al piso -1. En la sala ya estaba José y el chino Fu con esposas. Les dije que ese no era el trato, así que se las sacaron. También estaba el sujeto que se haría pasar por FBI, pero mucho no interactuó”.

    “La idea era simular que existía una orden de detención contra el chino Fu y que lo iban a trasladar a Iquique, lo que avalé de acuerdo al plan que me indicaron”, reconoció.

    En ese lugar, para dar mayor credibilidad a la escena, instalaron una pizarra con imágenes. El fiscal le preguntó al fiscal si él había tomado fotos de los detenidos o del chino Fu. “No me acuerdo”, respondió el exfiscal.

    “¿Usted mandó estas fotos a alguien?”, espetó el fiscal Sabaj. Pero Fodich volvió a decir que no recordaba.

    El dinero

    Fodich luego abordó ante los investigadores los montos que pedían al chino. Primero pidieron $200 millones, luego $150, luego $100 y finalmente los $30 que obtuvieron.

    “En el fondo era preguntarle a los hermanos Fu si tenían dinero para pagar su libertad. Recuerdo que tenían para pagar $30 millones, creo que si consiguieron $20 con un contacto de ellos y los otros $10 millones los tenía la china Fu en su departamento. Debían ir los PDI con ella, pero la china quiso que yo la acompañara. Para eso me pidieron acompañarla. Salimos en un auto PDI, creo que era gris, no recuerdo bien. Fue la china, una persona que presuntamente era PDI, un conductor que no conozco y yo”, señaló.

    El relato continúa así: “Llegamos a su edificio donde viven los chinos Fu, Domeyko, se bajó la china y a quien ya indiqué como Moraga Parisi. Fueron a buscar los $20 millones, creo que se los entregó un sujeto que estaba en un vehículo, estaba todo coordinado. Luego, volvieron al vehículo y me bajé para acompañar a la china Fu a su departamento para retirar los $10 millones. Esto porque ella no quería subir sola con PDI”.

    Una vez que obtuvieron los $30 millones, volvieron a la sala y dejaron libre a los chinos. De ese monto Fodich reconoció que recibió $3,5 millones. Según el exfiscal, los PDI imputados se llevaron $10 millones para repartir entre ellos.

    “Ese lugar, el falso cuartel policial donde se llevó a cabo la simulación de detención del chino Fu, creo que es facilitado por un arquitecto de ese edificio, porque es parte de la planta y tiene un privado colindante a la sala de reuniones donde se llevó a cabo la simulación, por lo tanto, creo que esa persona podría estar en conocimiento de la comisión del hecho investigado. Para terminar, quiero decir que fue la única vez que participé en ese hecho, no lo diseñé, no lo elaboré, limitándome a seguir una parte del timo”, finaliza su declaración.

    Más sobre:Vinko FodichSecuestroPDIFiscalíaSecuestrosExtorsiones

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