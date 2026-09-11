El dólar cae en jornada marcada por el dato de inflación en Estados Unidos y una nueva caída del cobre

El dólar opera con volatilidad luego de que este jueves registrara su subida diaria más alta en tres meses. Además, en el balance de la semana, el tipo de cambio en Chile se alista nuevamente a subir.

En la primera parte del día, el dólar caía $4,68 respecto al cierre de este jueves en la Bolsa Electrónica de Chile (BEC) y llegaba a un valor de $937,02 la unidad, cerca de mínimos del día. De seguir así, la divisa terminaría con su racha de dos jornadas consecutivas con avances, donde subió $17,55.

Además, en la semana, el dólar sube casi $5. Ante este escenario, el dólar avanzaría por quinta semana consecutiva, donde gana cerca de $27.

Sin embargo, durante las primeras operaciones del día, el dólar llegó a subir hasta un máximo de $944. En el arranque del día, el dólar pasó a avanzar y a retroceder en un breve lapso.

La jornada estaba marcada por el dato de inflación en Estados Unidos durante agosto. El Índice de precios al consumidor (IPC) subió 0,4% en la variación mensual en línea con lo esperado, pero el IPC subyacente subió 0,3%, por sobre el 0,2% que se esperaba.

El IPC de agosto era el último dato que esperaba el mercado de cara a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (FED) de Estados Unidos.

“Para la Fed, esto reduce el margen de espera, especialmente con un mercado laboral que todavía muestra resistencia y un petróleo elevado. Aun así, no diría que un alza de tasas está asegurada, porque la inflación subyacente anual sigue moderándose. El dato cambia el balance de riesgos hacia una política más restrictiva y explica que el mercado haya elevado a cerca de 90% la probabilidad de un aumento la próxima semana, frente a alrededor de 70% antes del informe”, destacó Emanoelle Santos, analista de mercados de la app de inversiones XTB, sobre el IPC de Estados Unidos.

Ante este contexto, el dólar en el mundo ganaba terreno. El índice del dólar, que mide la divisa frente a una canasta de seis monedas, entre ellas el euro, subía 0,17% a 99,22 puntos.

También pesaba que el cobre, uno de los principales soportes del peso chileno, caía.

“El cobre registra una caída superior, en medio de una elevada volatilidad, luego de que reportes señalaran que la Casa Blanca aún no habría tomado una decisión definitiva respecto de la aplicación de aranceles al metal y que estaría evaluando postergar dicha medida debido a preocupaciones vinculadas con la seguridad del suministro”, comentó Ignacio Mieres, head of research de la app de inversiones XTB.

El valor al contado del cobre volvió a caer. El precio spot del metal en la Bolsa de Metales de Londres bajó 1,05% y llegó a un valor de US$6,45 por libra.

Mientras que el precio a tres meses del cobre en Comex buscaba rumbo.