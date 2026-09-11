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    La inflación persiste en Estados Unidos y suben las apuestas por un alza de tasas de la Fed

    El IPC general subió 0,4% en el mes y 3,4% en 12 meses, en línea con lo previsto, pero el índice que excluye alimentos y energía avanzó 0,3%, una décima más de lo esperado, a días de la reunión de la Reserva Federal.

    David NogalesPor 
    David Nogales
    David Zalubowski

    El índice de precios al consumidor (IPC) de Estados Unidos subió 0,4% en agosto, en cifras desestacionalizadas, y su variación en 12 meses llegó a 3,4%, informó este viernes la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS, por su sigla en inglés).

    Ambas lecturas coincidieron con el consenso de Dow Jones. Sin embargo, la sorpresa estuvo en la inflación subyacente, que excluye los volátiles precios de alimentos y energía: avanzó 0,3% mensual, una décima por sobre lo estimado, mientras que su tasa anual se ubicó en 2,4%, en línea con las proyecciones.

    El informe es el último gran indicador de inflación que tendrá a la vista la Reserva Federal (Fed) antes de su reunión de política monetaria de la próxima semana.

    Los operadores respondieron elevando sus apuestas a que el Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) subirá la tasa en un cuarto de punto porcentual: la probabilidad de un alza saltó a cerca de 90%, según la herramienta FedWatch de CME Group, que sigue los precios de los futuros de fondos federales.

    Antes de la publicación, el mercado asignaba a ese escenario una probabilidad cercana a 70% informó CNBC.

    La tasa de fondos federales, referencia para diversos créditos de consumo, se ubica en un rango de 3,5% a 3,75%, nivel en el que se ha mantenido durante todo 2026.

    Gasolina y vivienda empujan el índice

    La energía impulsó al alza el indicador general. El precio de la gasolina saltó 3,9% en el mes y explicó más de un tercio del avance del IPC. El índice de energía en su conjunto subió 2,1%, en medio de la presión derivada de la escalada de tensiones en Medio Oriente, y acumula un incremento de 16,3% en 12 meses.

    Los alimentos, en cambio, subieron apenas 0,1%, con los precios de los alimentos para consumo en el hogar sin variación. En 12 meses, el índice de alimentos avanzó 2,7%.

    Otro factor relevante fue el alza de 0,3% en los costos de vivienda, que se habían moderado en los dos meses anteriores. Los servicios de transporte subieron 0,5%, los autos y camiones usados, 0,4%, y los vehículos nuevos, 0,3%.

    “Reduce el margen de espera”

    “El IPC de Estados Unidos mostró una lectura mixta durante agosto”, resumió Lucas Arana, analista de mercados de Capitaria, quien destacó que el alza del componente subyacente por sobre lo esperado “es especialmente relevante porque muestra que las presiones inflacionarias siguen siendo más persistentes de lo previsto”.

    En la misma línea, Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB, sostuvo que lo que probablemente pese más en la decisión de la Fed es la aceleración mensual del núcleo, “porque eso indica que la desinflación acumulada en doce meses no necesariamente está describiendo bien la presión más reciente sobre los precios”. La analista precisó que la inflación subyacente anual bajó de 2,5% a 2,4%, su menor nivel desde marzo de 2021.

    “Además, el aumento no estuvo limitado a la energía”, advirtió Santos. Según la analista, junto con la gasolina “también aumentaron los pasajes aéreos, el alojamiento, los autos usados, la educación y las comunicaciones, lo que abre la posibilidad de una transmisión más amplia del shock de costos”.

    Más sobre:IPCEstados Unidos

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