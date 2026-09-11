Gremio proyecta que casi un millón de pasajeros se movilizarán en buses desde y hacia Santiago durante Fiestas Patrias

Cerca de un millón de pasajeros se movilizará desde y hacia los principales terminales de buses de la Región Metropolitana por el fin de semana largo de Fiestas Patrias, de acuerdo con las proyecciones recopiladas por la Asociación Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales (ABI A.G.).

“Estamos frente a uno de los períodos de mayor movimiento del año para nuestro sector. Las empresas están preparándose para responder a esta demanda y nuestro llamado a los pasajeros es a planificar sus viajes, comprar con anticipación y llegar con tiempo a los terminales, especialmente durante las jornadas de mayor flujo”, señaló Carolina Navarrete, gerenta general de ABI A.G..

Según información del gremio, entre el miércoles 16 y el lunes 21 de septiembre se proyectan casi 976 mil pasajeros y cerca de 19 mil movimientos de buses, considerando tanto las salidas desde la capital como los servicios que llegarán a Santiago durante esos seis días.

El mayor movimiento se espera antes del inicio de las celebraciones, adelantaron.

Solo el jueves 17 de septiembre se proyectan más de 209 mil pasajeros, mientras que durante el miércoles 16 la cifra bordearía los 175 mil.

El retorno, en tanto, también será significativo: para el lunes 21 se esperan alrededor de 170 mil pasajeros movilizándose a través de los terminales.

Las estimaciones muestran, además, un flujo prácticamente equilibrado durante todo el período: cerca de 494 mil pasajeros saldrían desde Santiago y otros 482 mil llegarían a la capital.

Desde ABI A.G. destacaron también la coordinación que se está realizando entre empresas, terminales y autoridades para enfrentar el aumento de pasajeros y contribuir a que los desplazamientos se desarrollen de manera segura y ordenada.

La Asociación Nacional de Buses Interprovinciales, Internacionales e Industriales reiteró finalmente el llamado a utilizar siempre servicios autorizados, adquirir los pasajes a través de canales establecidos y evitar servicios informales.