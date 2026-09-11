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    Secuestros extorsivos: Fiscalía logra detención de otros tres imputados vinculados a red integrada por exfiscal Vinko Fodich

    Entre los sujetos aprehendidos durante las últimas horas está Stefano Andreotti Parada, alías “Taito”, reconocido líder de una banda dedicada al tráfico de drogas.

    María Catalina BatarcePor 
    María Catalina Batarce
    Foto: PFV Abogados.

    Las gestiones de la Fiscalía Supraterritorial para desbaratar una estructura criminal vinculada a secuestros y extorsiones en la Región Metropolitana, y donde aparece como imputado el exfiscal Vinko Fodich, no se han detenido.

    Junto con aprehender al otrora persecutor, la jornada del miércoles detuvieron a seis imputados, entre ellos tres funcionarios activos de la Policía de Investigaciones (PDI) y otros tres civiles.

    Varios de ellos han declarado y, además, se han ejecutado órdenes de entrada y registro en distintos domicilios de la capital.

    Pero además, de acuerdo con antecedentes recabados por La Tercera, durante las últimas horas los investigadores concretaron la detención de otros tres imputados.

    Los arrestos fueron materializados por la PDI la noche del jueves, aunque aún no hay claridad si serán formalizados en la audiencia programada para esta mañana o si su detención se ampliará hasta la próxima semana.

    Entre los detenidos, según fuentes de este medio, se encuentra Stefano Andreotti Parada, alías “Taito”, reconocido líder de una banda dedicada al tráfico de drogas, y que era parte de una facción criminal internacional integrada por cinco organizaciones y que hace algunos años fue denominada por la policía como “Los Emisarios del Cauca”.

    Según antecedentes recabados, en la causa referente a extorsiones que lleva la Fiscalía Supraterritorial, Taito está ligado a la hebra económica, situándose en las altas esferas de la estructura criminal que comenzará a ser formalizada ante el Séptimo Juzgado de Garantía esta mañana.

    Como publicó este medio, Andreotti ya había sido blanco de importantes indagaciones. En lo referente a la red de tráfico internacional, se estableció que usaba sus negocios formales para darle estabilidad financiera a los clanes que integraban la sociedad, generando contratos de trabajo para toda la red, constitución de sociedades, compras de vehículos y arriendos de departamentos para usarlos como casas de seguridad. Incluso, logró montar una casa de cambio en el centro de Santiago, donde lavaban las divisas con el fin de darle un giro al financiamiento de las remesas en Colombia y Europa.

    Más sobre:Stefano AndreottiVinko FodichFiscalía Supraterritorial

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