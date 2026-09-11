SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    Aliado de Infantino en Camerún: Samuel Eto’o es acusado de malversación de medio millón de dólares por amistoso en Rusia

    El exdelantero, actual presidente de la federación camerunesa, fue denunciado de gestionar irregularmente fondos de un amistoso en Rusia, que habrían sido traspasados a una cuenta personal del otrora jugador del Barcelona e Inter de Milán. Esto se suma a un amplio listado de polémicas.

    Julián ConchaPor 
    Julián Concha
    Samuel Eto'o es uno de los mayores aliados de Gianni Infantino.

    Samuel Eto’o se encuentra en medio de la polémica, una vez más. La leyenda del fútbol africano y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) fue acusado de malversación de fondos. El exdelantero fue denunciado por presuntamente haber gestionado de forma irregular más de medio millón de dólares a raíz de un amistoso de los Leones Indomables en Rusia.

    Según documentos a los que tuvo acceso el medio The Times, dos pagos por un total de 567.570 euros (uno de 455.056 y otro de 112.514 euros) ingresaron a la cuenta personal del otrora delantero en el Qatar National Bank de Doha.

    El dinero correspondía al pago de un amistoso disputado entre Rusia y Camerún en Moscú, en octubre de 2023. En ese sentido, antiguos dirigentes de Fecafoot aseguran haber sido apartados del organismo por determinación de Eto’o, además de sostener que no existe constancia de que los fondos hubiesen sido transferidos a una cuenta oficial de la entidad ni registrados en la contabilidad.

    En tanto, Guibai Gatama, otrora miembro del comité ejecutivo de la federación camerunesa, aseguró a The Times que “el dinero ha desaparecido”. Hace más de un año, el exdirigente presentó una denuncia formal al Comité de Ética de la FIFA por el mal manejo de estos fondos, pero no obtuvo alguna respuesta. Por otra parte, Fecafoot y Eto’o no se han pronunciado por las acusaciones.

    Samuel Eto'o, presidente de la Fecafoot, junto Gianni Infantino, timonel de la FIFA.

    Cercanía con Infantino y una lista de polémicas

    Las acusaciones generaron cuestionamientos por la reconocida cercanía entre Eto’o y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. No obstante, desde el ente rector del fútbol mundial señalaron que el suizo no tiene influencia sobre los órganos judiciales del organismo, que funcionan de manera independiente.

    El exdelantero de Barcelona, Inter de Milán y Chelsea mantiene una relación con el helvético marcada por su proximidad. El camerunés, miembro del comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se ha mostrado una postura abiertamente a favor de algunos cuestionados proyectos liderados por Infantino.

    Eto’o defendió públicamente el FIFA Forward Enterprise (EFE), medida impulsada por el suizo para vender el Mundial a inversores privados, pero que fue rechazada transversalmente por el mundo del fútbol: “El presidente Gianni Infantino continuará disfrutando de mi apoyo y del apoyo de mi federación”, aseguró.

    El exatacante apoyó su reelección y aseguró que el dirigente helvético “ha cambiado el fútbol” y “ha dado oportunidades a naciones que no las tenían para participar en la más bella de las competiciones, la Copa del Mundo”. Precisamente, la CAF respaldó por “unanimidad” a Infantino en medio de la crisis en su mandato.

    Esta polémica se suma a un amplio listado de controversias protagonizadas por Eto’o. Por ejemplo, en 2022, fue condenado a 22 meses de prisión condicional y una multa de unos 1,5 millones de dólares tras declararse culpable de fraude al fisco en España.

    Dos años después, antiguos dirigentes de Fecafoot lo acusaron de estar involucrado en una red de amaño de partidos. Fue multado por “violar gravemente los principios de ética, integridad y deportividad” después de firmar un contrato como embajador para una casa de apuestas rusa, sin embargo, esto fue anulado luego de una apelación en 2025.

    También fue acusado de desviar una suma cercana a los 1,6 millones de dólares, ingresos provenientes de partidos amistosos ante México, Rusia y Corea del Sur.

    Más sobre:FútbolFútbol InternacionalFIFASamuel Eto'oGianni InfantinoCamerúnRusiaFecafootCAF

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre BRICS tensionada por guerras y divisiones internas

    Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Lo más leído

    1.
    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    Elogiado por Vozinha y Claudio Bravo: la gran sorpresa en el arco de la Roja en la nómina de Nicolás Córdova

    2.
    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    Triunfo y portazo a la Roja: Flamengo de Erick Pulgar gana a Independiente del Valle en la ida de cuartos de Libertadores

    3.
    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    El potente dardo del técnico de Montreal para Alexis Sánchez y el resto del plantel: “No somos lo suficientemente buenos”

    4.
    Seis kilos ganados, clases de inglés y un salto medido: la transformación de Darío Osorio para llegar a la Premier League

    Seis kilos ganados, clases de inglés y un salto medido: la transformación de Darío Osorio para llegar a la Premier League

    5.
    Las figuras del Team Chile que prometen brillar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

    Las figuras del Team Chile que prometen brillar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

    6.
    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    Por qué Aníbal Mosa mantiene frenadas las renovaciones de Fernando Ortiz y Arturo Vidal en Colo Colo

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    Confirman lluvia y tormentas eléctricas en la Región Metropolitana: qué esperar del evento hoy

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    iPhone Duo: zoom al primer iPhone plegable de Apple, que llegará a Chile desde $2.499.990

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    La señal de advertencia de un ataque cardíaco que puede aparecer en tu rostro, según un estudio

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    “Podría acabar con todos nosotros”: las respuestas al investigador de Anthropic que renunció por temor a la IA

    Servicios

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League

    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League

    Así funciona la red de Metro este sábado 12 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Así funciona la red de Metro este sábado 12 de septiembre: toda la red se encuentra disponible

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming
    Chile

    Dónde y a qué hora ver a Real Madrid vs. Rayo Vallecano en TV y streaming

    Dónde y a qué ver a Liverpool vs. Fulham por la Premier League

    PDI desbarata banda que vendía drogas y tenía armas en Puente Alto: cuatro imputados quedan en prisión preventiva

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención
    Negocios

    Salud laboral y consumo de alcohol y drogas: el papel de las empresas en la prevención

    La meta del 6,5%

    Para qué hacerlo fácil si lo podemos hacer difícil

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia
    Tendencias

    La psilocibina de los hongos alucinógenos podría prevenir el daño nervioso causado por la quimioterapia

    Científicos descubren una proteína que protege el cerebro del daño causado por el Alzheimer: esto dice su investigación

    Anuncian viento catabático: qué es y a qué regiones afectará el fenómeno

    Las figuras del Team Chile que prometen brillar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe
    El Deportivo

    Las figuras del Team Chile que prometen brillar en los Juegos Suramericanos de Santa Fe

    El retiro del fútbol se toma la cabeza de Gary Medel: el complejo futuro del Pitbull en la UC

    Seis kilos ganados, clases de inglés y un salto medido: la transformación de Darío Osorio para llegar a la Premier League

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa
    Tecnología

    Bespoke AI: así son las nuevas lavadoras y secadoras de Samsung que identifican el tejido y protegen la ropa

    FaceBrooklyn, Cami, Rubio y Amigo de Artistas: las canciones chilenas vuelven a EA Sports FC 27

    Desde refrigeradores hasta lavadoras con IA: 3 electrodomésticos de Samsung para facilitar la rutina en el hogar

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”
    Cultura y entretención

    Javiera Parra: “Volví a sentir por mi oficio un enamoramiento grande. Me volví a convencer que tenía sentido”

    Ana María Stuven: “Las mujeres han vivido desigualdades y subordinación, pero han sido también agentes históricos”

    Nicolás Zárate: “No tiene sentido hacer películas con el punto de vista de la gente que piensa como uno”

    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre BRICS tensionada por guerras y divisiones internas
    Mundo

    China, Rusia e Irán llegan a Nueva Delhi para una cumbre BRICS tensionada por guerras y divisiones internas

    Zelenski asegura que se reuniría con Putin en una eventual cumbre del G20 en Miami

    Corea del Norte lanza múltiples misiles de corto alcance tras ejercicios militares de Seúl, EE.UU. y Japón

    Fiestas patrias, comida y culpa
    Paula

    Fiestas patrias, comida y culpa

    Isidora Salazar, hermana de un niño adoptado ilegalmente en dictadura: “Descubrir que el causante era mi abuelo fue todavía más doloroso”

    Día Mundial para la Prevención del Suicidio: pedir ayuda no debería ser un privilegio