Aliado de Infantino en Camerún: Samuel Eto’o es acusado de malversación de medio millón de dólares por amistoso en Rusia

Samuel Eto’o se encuentra en medio de la polémica, una vez más. La leyenda del fútbol africano y actual presidente de la Federación Camerunesa de Fútbol (Fecafoot) fue acusado de malversación de fondos. El exdelantero fue denunciado por presuntamente haber gestionado de forma irregular más de medio millón de dólares a raíz de un amistoso de los Leones Indomables en Rusia.

Según documentos a los que tuvo acceso el medio The Times, dos pagos por un total de 567.570 euros (uno de 455.056 y otro de 112.514 euros) ingresaron a la cuenta personal del otrora delantero en el Qatar National Bank de Doha.

El dinero correspondía al pago de un amistoso disputado entre Rusia y Camerún en Moscú, en octubre de 2023. En ese sentido, antiguos dirigentes de Fecafoot aseguran haber sido apartados del organismo por determinación de Eto’o, además de sostener que no existe constancia de que los fondos hubiesen sido transferidos a una cuenta oficial de la entidad ni registrados en la contabilidad.

En tanto, Guibai Gatama, otrora miembro del comité ejecutivo de la federación camerunesa, aseguró a The Times que “el dinero ha desaparecido”. Hace más de un año, el exdirigente presentó una denuncia formal al Comité de Ética de la FIFA por el mal manejo de estos fondos, pero no obtuvo alguna respuesta. Por otra parte, Fecafoot y Eto’o no se han pronunciado por las acusaciones.

Samuel Eto'o, presidente de la Fecafoot, junto Gianni Infantino, timonel de la FIFA.

Cercanía con Infantino y una lista de polémicas

Las acusaciones generaron cuestionamientos por la reconocida cercanía entre Eto’o y Gianni Infantino, presidente de la FIFA. No obstante, desde el ente rector del fútbol mundial señalaron que el suizo no tiene influencia sobre los órganos judiciales del organismo, que funcionan de manera independiente.

El exdelantero de Barcelona, Inter de Milán y Chelsea mantiene una relación con el helvético marcada por su proximidad. El camerunés, miembro del comité ejecutivo de la Confederación Africana de Fútbol (CAF), se ha mostrado una postura abiertamente a favor de algunos cuestionados proyectos liderados por Infantino.

Eto’o defendió públicamente el FIFA Forward Enterprise (EFE), medida impulsada por el suizo para vender el Mundial a inversores privados, pero que fue rechazada transversalmente por el mundo del fútbol: “El presidente Gianni Infantino continuará disfrutando de mi apoyo y del apoyo de mi federación”, aseguró.

El exatacante apoyó su reelección y aseguró que el dirigente helvético “ha cambiado el fútbol” y “ha dado oportunidades a naciones que no las tenían para participar en la más bella de las competiciones, la Copa del Mundo”. Precisamente, la CAF respaldó por “unanimidad” a Infantino en medio de la crisis en su mandato.

Esta polémica se suma a un amplio listado de controversias protagonizadas por Eto’o. Por ejemplo, en 2022, fue condenado a 22 meses de prisión condicional y una multa de unos 1,5 millones de dólares tras declararse culpable de fraude al fisco en España.

Dos años después, antiguos dirigentes de Fecafoot lo acusaron de estar involucrado en una red de amaño de partidos. Fue multado por “violar gravemente los principios de ética, integridad y deportividad” después de firmar un contrato como embajador para una casa de apuestas rusa, sin embargo, esto fue anulado luego de una apelación en 2025.

También fue acusado de desviar una suma cercana a los 1,6 millones de dólares, ingresos provenientes de partidos amistosos ante México, Rusia y Corea del Sur.