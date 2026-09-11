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    “Con una rodilla soy mejor que todo tu equipo”: el nuevo conflicto que protagoniza Neymar en el fútbol brasileño

    El delantero tuvo un cruce con la hinchada del Atlético Mineiro mientras se encontraba en uno de los palcos.

    Pablo Retamal V.Por 
    Pablo Retamal V.

    Neymar suma un nuevo escándalo en el fútbol brasileño. Durante el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana entre Santos y Atlético Mineiro, el delantero respondió a las provocaciones de la hinchada visitante mientras se encontraba en uno de los palcos del estadio.

    El 10, que se encontraba ausente por lesión, sostuvo un áspero diálogo con la parcialidad del Galo.

    Esta situación se facilitó pues el palco en el que se encontraba el exseleccionado de Brasil estaba justo por encima de la zona designada para los hinchas forasteros, quienes buscaron provocarlo con burlas sobre su lesión. Ante esto, Neymar optó por responder de manera desafiante.

    No juego contra equipos chicos”, y “con una rodilla soy mejor que todo su equipo”, fueron algunas de las frases que lanzó el jugador. Más adelante, remató: “Tienen suerte que no estoy, sino hoy eran cuatro”.

    Además, de las palabras, el 10 lanzó besos y señaló el escudo del buzo que vestía con la insignia del Santos.

    En lo deportivo, el Peixe consiguió un triunfo clave tras imponerse por 2-0 de cara a la revancha que se disputará el próximo miércoles en el Mineirao.

    Un nuevo incidente

    Hace algunas semanas Neymar también había sido protagonista de unos incidentes durante la Copa de Brasil tras enfrentar a Remo.

    Tras igualar sin goles en la ida, el Peixe tuvo que jugarse todas sus opciones para seguir adelante en la competencia que recién pudo definirse en el minuto 75 del compromiso después de que Neymar entregara la asistencia para que Rony anotara el único gol del compromiso, desatando los festejos.

    Tras el tanto, el ánimo sobre la cancha fue subiendo de tono y una vez finalizado el compromiso, el astro brasileño se retiró de la cancha lanzando besos a los hinchas del cuadro local.

    Luego, la situación se extendió a la zona de camarines. En ese lugar un grupo de dirigentes y simpatizantes de Remo comenzó a increpar a Neymar por sus gestos al retirarse y este optó por mantener el conflicto.

    Al grito de “eliminados, eliminados”, el futbolista señaló el escudo del Santos, lo besó y luego realizó un baile en las puertas del vestuario provocando a los rivales, mientras parte del equipo técnico del Peixe intentaba hacerlo ingresar al camarín.

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    Más sobre:FútbolNeymarSantos

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