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    Detienen a sujeto de 17 años vinculado a cuádruple homicidio de menores de edad en Quilicura

    Fue identificado como J.D.C.S. y enviado a internación provisoria. El criminal se suma a Jonathan Andrés Herrera Parra, alias “El Morocho", quien ya cumple con prisión preventiva por este crimen.

    Rodrigo Gómez S.Por 
    Rodrigo Gómez S.
    Sujeto de 17 años es detenido por su participación en homicidio de cuatro adolescentes en Quilicura.

    Un sujeto de 17 años, de nacionalidad chilena y con múltiples antecedentes por robo por sorpresa y robo con violencia, fue detenido por su eventual responsabilidad en una balacera que dejó cuatro menores de edad fallecidos en la comuna de Quilicura, al norte de la Región Metropolitana.

    El hecho ocurrió el 14 de julio de 2024, cuando los jóvenes se encontraban en la vía pública alrededor de una fogata en la Calle B, en la Población Raúl Silva Henríquez, de la referida comuna, momento en que desconocidos se bajaron de un auto y atacaron con múltiples disparos al grupo.

    Debido a lo anterior, cuatro jóvenes de entre 13 y 17 años perdieron la vida.

    En ese contexto, el Departamento OS-9 de Carabineros, en coordinación con la Fiscalía ECOH, logró aprehender a un sujeto que mantenía una orden de detención pendiente por su participación en el hecho.

    El detenido fue identificado con las iniciales J.D.C.S.

    La teniente Yenny Velásquez, del OS-9 de Carabineros, señaló que “se logró la detención de un adolescente de 17 años quien sería el segundo autor de un homicidio múltiple ocurrido en Quilicuira, en julio de 2024, que tuvo como resultado la muerte de cuatro adolescentes”.

    Su captura se logró gracias a las labores investigativas del OS-9 y el Ministerio Público, quienes recabaron declaraciones y material audiovisual que comprobaría la participación del sujeto en el crimen.

    En tanto, la fiscal jefa de Análisis Criminal Centro Norte, Marcela Adasme, afirmó que “hoy ante el Tribunal Especial de Responsabilidad Penal Adolescente se llevó a cabo la audiencia de control de detención y formalización contra un adolescente que al momento de los hechos tenía 15 años y que se le atribuye responsabilidad en cuatro delitos de homicidio calificado consumado y dos delitos de homicidio calificado en grado de frustrado”.

    La persecutora detalló que el individuo participó junto a otros sujetos, los cuales, desde un vehículo, dispararon en más de 50 oportunidades.

    “A continuación se bajan del vehículo dos sujetos y proceden a rematar a las víctimas que se encontraban en el suelo ya indefensas”, relató la fiscal Adasme sobre el actuar del grupo.

    Asimismo, complementó que el grupo de criminales, tras el ataque se trasladó hasta la vivienda de una familiar de una de las víctimas fallecidas y abrieron fuego en contra del inmueble y de un automóvil que se encontraba en el lugar, para luego abandonar y quemar el móvil en que se movilizaban para sus fechorías.

    El imputado fue enviado a internación provisoria y se fijó un plazo de investigación de 75 días.

    Cabe señalar que por este hecho ya hay una persona detenida y cumpliendo prisión preventiva. Se trata de Jonathan Andrés Herrera Parra (28 años, alias “El Morocho”), quien fue aprehendido el 16 de julio de 2024 en San Antonio, Región de Valparaíso, tras múltiples allanamientos.

    Más sobre:PolicialNacionalQuilicuraHomicidioJóvenes

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