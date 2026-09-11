Detienen a sujeto acusado de homicidio en mueblería de San Ramón: crimen estaría motivado por rencillas anteriores

Un sujeto de 53 años fue detenido por la Policía de Investigaciones (PDI) por su presunta responsabilidad en el homicidio de un adulto mayor de 68 años en la comuna de San Ramón, al sur de la Región Metropolitana.

El hecho se remonta al pasado 9 de marzo, cuando por aparentes rencillas anteriores, el victimario ingresó a un taller de mueblería de calle Parroquia, donde se encontraba el afectado, para herirlo de gravedad con un arma cortopunzante en el tórax.

La investigación permitió determinar que la víctima se habría encontrado consumiendo bebidas alcohólicas al interior de un local comercial, para posteriormente desplazarse en bicicleta hasta la mueblería, en la que se desempeñaba como ayudante y, además, utilizaba para pernoctar.

Ahí, habría sido interceptado por el acusado, quien ingresó hasta el local para concretar la agresión, cuyo presunto móvil, según las indagatorias policiales, estaría vinculado a rencillas anteriores entre ambos involucrados.

El cuerpo fue encontrado al día siguiente por el dueño de la mueblería.

Desde entonces, la Brigada de Homicidios de la PDI desarrolló una serie de diligencias investigativas, que permitieron dar con el acusado del crimen al interior de una vivienda en la comuna de La Cisterna.

El subcomisario Víctor Monje, de la Brigada de Homicidios Sur, afirmó que “personal de la BH durante la jornada de ayer (miércoles) concurrió a la comuna de La Cisterna con la finalidad de materializar la detención de un imputado por el delito de homicidio con arma cortante, autorizada por el 15° Juzgado de Garantía de Santiago".

El fiscal Juan Cheuquiante, de la Fiscalía Metropolitana Sur, agregó que el sujeto fue enviado a prisión preventiva luego de ser formalizado durante esta jornada.

“De acuerdo con los antecedentes, el imputado agredió a la víctima con un elemento cortopunzante, provocándole heridas que posteriormente le causaron la muerte”, señaló el persecutor.

Se fijó un plazo de 90 días para la investigación.